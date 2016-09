Pablo Iglesias, el líder político que más dinero tiene en sus cuentas corrientes

El, fue el líder de los cuatro principales partidos que mássegún la declaración de bienes de los diputados hecha pública por el Congreso.En estas declaraciones se hacen constar ly todas las rentas percibidas, excepto las que provienen del Congreso.declara haber recibido el año pasado: 1.000 euros por derechos de autor, 2.801 por dividendos de acciones,arrendamiento de bienes inmuebles. Por todo ello pagó 27.290 en concepto de IRPF.Declara,, un apartamento en esta ciudad, otroseny el 25% de uno más en Gran Canaria.posee 343.000 euros en fondos de inversión y 190.222 en acciones en bolsa, además de un seguro de ahorro por importe de 151.779.El pfrente a los 6.470,40 euros que tiene invertidos en Bolsa el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según consta en las declaraciones de bienes que ambos políticos entregaron al Congreso al tomar posesión de su escaño en esta XII Legislatura.En concreto, el- frente a los 226.503 eurosque registró el pasado mes enero, cuando arrancó la anterior legislatura.Pese a tener invertido menos dinero en Bolsa, el presidente del Gobierno c(2.132 euros), según consta en su declaración.Además,, 58.857 euros menos de los que dijo tener en febrero. En su última declaración especifica que ha vendido parte de estos fondos, lo que le ha reportado unas ganancias de 914,46 euros.

Pedro Sánchez

El secretario general deldeclara tener dos viviendas y dos plazas de garaje, así como 22.352 euros en cuentas bancarias, además de un coche.El pasado año,Cuenta con un plan de pensiones por valor de 87.515 euros y un préstamo hipotecario con un saldo pendiente de 113.234 euros.Sánchez tienepor lo que, en relación con anteriores declaraciones de bienes desde que es secretario general del PSOE, se ha desprendido de las que tenía en Repsol.

Pablo Iglesias

recibió el año pasadode la Universidad Complutense.A ello sumó. La cantidad pagada por IRPF fue de 39.488 euros.Sigue declarando como único bien

Albert Rivera

El líder de Ciudadanos,como diputado del Parlamento de Cataluña y 21.966 procedentes de su partido.Los intereses de susde autor. El IRPF pagado por todo ello fue de 25.510 euros.Posee altiene(con saldo pendiente de 107.000) y otra de 3El saldo de sus depósitos es d

Ana Pastor

La presidenta del Congresopor rendimiento de cuentas, y pagó 23.978 de IRPF.Es propietaria al 50% de dos pisos y una plaza de garaje en Pontevedra y de otra vivienda en Madrid, y también al 50 por ciento declara depósitos en cuentas por valor de 271.059 euros y dos coches, un BMW y un Mini Cooper. Además, posee un plan de pensiones de 86.950 euros.

El ministro que más cobra Rajoy y el segundo Montoro

Entre los, que con sus 76.354 euros se acerca a Rajoy.Muy por debajo queda la vicepresidenta del Gobierno,a, que declara un sueldo de 52.801 euros. De hecho, casi todos los ministros la ganan, como la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con una retribución de 68.981,88 euros; o la de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que percibe por su trabajo 66.016 euros.

Tejerina, la ministra más rica

es la ministra más "rica", a tenor del dinero que declara tener en cuentas bancarias y depósitos, 939.970 euros, a, participaciones en otras empresas y una planta fotovoltaica por valor de 617.000 euros.Por el contrario, uno de los queque tiene un sueldo de 51.263 euros, un plan de pensiones del Parlamento Europeo por 53.127 euros y 17.631 euros en cuentas corrientes. Eso sí, tiene un velero.El último de los ministros en ser nombrado, el de Educación,ha salido perdiendo con el cambio, ya que cobraba más como secretario de Estado para la UE.

El resto de diputados

Entre los diputados que no lo fueron en la anterior legislatura, el socialistadeclara haber recibido 51.478 euros por rendimientos de varios productos de inversión y 14.580 por el arrendamiento de un inmueble. Pagó por IRPF 30.006 euros.Posee dos pisos en Madrid y uno en Vizcaya, el saldo de sus cuentas corrientes es de 6.104 euros y a ello suma 1,15 millones de euros en diversos productos de ahorro e inversión (recibió una indemnización del Estado tras un atentado de ETA en 2002 que le provocó la amputación de una pierna).Además,declara ser propietario de un vehículo Audi A4 familiar.El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero refleja en su declaración haber recibido el año pasado 5.112 euros por ayuda familiar del sistema especial agrario, es propietario de una vivienda de protección oficial en Sevilla (aclara que no tendrá la titularidad de la misma hasta que dentro de tres años acabe de pagarla) y no cuenta con ningún otro bien o producto bancario.