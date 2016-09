De Guindos explicará al Congreso caso Soria pero el PP se resiste a un pleno

El Luis de Guindos , explicará en el Congreso el nombramiento y renuncia del exministroante el Banco Mundial, aunque el PP se resiste a que sea en un pleno urgente y ha presentado una iniciativa para que lo haga específicamente en la Comisión de Economía.Ella comparecencia de De Guindos en comisión para que explique el caso Soria y "despejar toda duda" y reafirmar que el ministro acudirá al Congreso a hablar de este tema.Elpara explicar los pasos que debe tomar España frente al procedimiento de déficit excesivo abierto por Bruselas y para argumentar la reforma del Impuesto sobre Sociedades.del PP señalan que la idea es que De Guindos acuda a esta comisión para tratar dos puntos: los temas presupuestarios a petición del Gobierno y el caso Soria a petición de los populares.Ela asegurado que la designación y renuncia de Soria no es de especial trascendencia como para convocar un pleno extraordinario y ha acusado al PSOE de intentar "banalizar" el Congreso al urgir una sesión plenaria."El PSOE debe utilizar el pleno para desbloquear la situación política que vive España y le pido sensatez", ha dicho tras añadir que sólo hay seis precedentes en la historia parlamentaria en la que hayan comparecido ministros en plenos de este tipo.No obstante, la última palabra sobre la convocatoria de un pleno urgente la tiene la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es quien debería fijar la fecha.La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado hoy pedir este pleno urgente con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.Posteriormente, la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, ha decidido votar únicamente el orden de plenos ordinarios, que en principio comenzaban la última semana de este mes y que finalmente no ha recibido apoyos suficientes y no ha salido adelante.El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado de "cacicada" la estrategia que ha seguido el PP para impedir que se hiciera efectivo el pleno con De Guindos, mientras que el dirigente de Unidos Podemos Iñigo Errejón ha pedido a Pastor que no actúe al servicio del Gobierno en funciones.En la misma línea, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha instado a la presidenta de la Cámara a que convoque esa sesión, ya que la mayoría ha decidido que sea en el pleno.El portavoz de Convergencia, Francesc Homs, ha acusado al Gobierno de Rajoy de tener una actitud "inspirada" en el régimen venezolano de Nicolás Maduro, donde "aparentemente hay democracia y cumplimiento de las leyes y hacen lo que les da la santa puñetera gana".Por ello, ha exigido a De Guindos que acuda al hemiciclo. "Se tiene que visibilizar que esta gente no se quiere someter al control parlamentario", ha comentado Homs a los periodistas en el Congreso.El portavoz adjunto de el PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha enfatizado que lo importante es que De Guindos comparezca "cuanto antes" y no tanto que lo haga en una comisión o en un pleno extraordinario.No obstante, Azpiazu ha anunciado que su partido apoya que sea en pleno porque es un tema "de absoluta relevancia", especialmente teniendo en cuenta "la coyuntura política en la que nos encontramos".Las comisiones parlamentarias quedarán constituidas la próxima semana, entre el lunes y el miércoles, y fuentes del PP han indicado que si la Comisión de Economía se constituye el martes, el ministro De Guindos podría acudir el próximo jueves al Congreso.