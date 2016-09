Moscovici niega haber hablado con Guindos sobre la prolongación del presupuesto

El comisario europeo deeste viernesde Economía en funciones,, sobre la decisión de presentar una, ante la imposibilidad de adoptar a tiempo uno nuevo.De Guindos afirmó que eny al ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schaüble, que la falta de un nuevo gobierno en España hace ya prácticamente i"El ministro De Guindos no me ha advertido de nada y no hemos hablado de nada, nos hemos cruzado en Hangzhou, pero él tenía trabajo y yo también", aseguró el comisario a su llegada al encuentro informal del Eurogrupo en Bratislava.añadió el político francés."La Comisión Europea tiene reglas, éstas tienen que ser respetadas, no porque sean reglas de la Comisión, sino (porque son) de toda Europa", recalcó.Momentos después,en el G20."Yo estuve hablando con el señor Moscovici y sabe perfectamente que estuvimos hablando", afirmó.El Gobierno español prevé presentar a Bruselas en la fecha prevista, antes del 15 de octubre, un presupuesto prorrogado.Lo queya definidas para el próximo año y sin cambios de política, lo que complica que el país cumpla con sus nuevos compromisos de reducción del déficit público.El ministro dijo que les trasladó también que en las próximas semanas el Gobierno-con el que el que Economía espera recaudar este año 6.000 millones de euros- para cumplir con la exigencia de presentar antes del 15 de octubre pruebas de que ha tomado "acciones efectivas".Fuentes del ministerio de Economía señalaron que esperan que esta medida sea suficiente para quelo que le permitiría evitar la suspensión de fondos europeos.