Una nueva "batida especial" de la Guardia Civil buscará a Diana Quer

Losa plantear una "para buscar a la joven desaparecida un caso "" como otras muchas desapariciones, según el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.Eles por tierra, con elde la comandancia de laha explicadodurante su visita al cuartel del instituto armado en Noia.La labor de rastreo de este viernes,un municipio cercano al lugar de-en el que la muchacha-, y, localidad también próxima, puesto que todos estos municipios están enclavados en la comarca coruñesa del Barbanza.Elha explicado que si en algún momento se precisara una labor aérea, hay un helicóptero a disposición.ha agradecido el trabajo que desempeñan los efectivos que se están ocupando de este suceso, ha valorado su trabajo y el celo que están guardando, a pesar de tratarse de un caso muy "mediático".Ha apuntado además a la conveniencia de respetar esta reserva sobre las actuaciones para no entorpecer las pesquisas y que no circulen datos falsos que puedan afectar a una familia, la de DianaTambién ha indicado que todos los medios están a disposición de las necesidades, como en cualquier otra denuncia similar, y ha recordado que está vigente el secreto de sumario.Hasta la fecha, siguenla Guardia Civil "no va a parar de investigar", dado que nunca lo hace.Como prueba de ello, el responsable de la Guardia Civil ha insistido en que se mantienen abiertas, con distintas indagaciones, causas que se remontan a los años noventa.En el caso de, ha aplaudido la "discreción" mostrada por todos los cuerpos que están trabajando en él y ha rechazado facilitar cualquier detalle más, aunque lo tuviese, porque sería "una imprudencia".Ha contado que toda la información que se obtiene, incluida la proporcionada por el posicionamiento del teléfono móvil de la joven y también la de las cámaras de seguridad, tarea en la que se ha contado con la ayuda del Grupo Operativo de Tecnología, es importante y ayuda a "poner blanco sobre negro".los ojos oscuros y pesa 55 kilos.se facilitó una descripción en la que se decía que la chica llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones, pero parece que pudo haber cambiado su vestimenta, en base a los testimonios de personas que dicen haberla visto esa madrugada.