El SUP critica que se suspenda la compra de chalecos para policías

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha criticado al Ministerio del Interior por el "agravio sistemático" que sufre este Cuerpo tras el anuncio de la Dirección de la Guardia Civil de comprar 21.000 chalecos de protección externa, 2.000 de ellos específicamente para agentes mujeres.El SUP considera que se trata de una decisión "ofensiva" porque este mes de julio se paralizó la compra de 10.000 chalecos destinados a agentes de la Policía, un decisión que "quedó suspendida en espera de una hipotética posible tramitación a través de un crédito extraordinario"."La Policía Nacional no sólo es la peor pagada del Estado, la que abrumadoramente más personal tiene destinado en Seguridad Ciudadana, sino que por estos mismos motivos es quien mejores resultados estadísticos arroja en la resolución de delitos y puesta a disposición judicial de sus responsables", apunta el SUP en un comunicado.Este sindicato ha cuestionado la "nefasta gestión" de los responsables de Interior al dejar "una vez más" a los policías sin los recursos para desempeñar su trabajo y garantizar la seguridad ciudadana que, según el SUP, queda "supeditada a una cúpula policial politizada y condicionada más a intereses partidistas que a necesidades profesionales".