La dirigente del PP que dijo sentir "vergüenza ajena" por la propuesta de Soria para el BM

Con la renuncia irrevocable presentada este sábado por la vicepresidenta de Castilla y León,, el presidente del PP y del Ejecutivo castellanoleonés,sostenía hace apenas una semana al conocerse la propuesta de que el exministro de Industria José Manuel Soria fuese director ejecutivo del Banco Mundial.Y ha sido esa voz propia y social la que primero la ha llevado a esgrimir ante los medios ela la hora de asumir responsabilidades por un incidente de tráfico en el que ha triplicado la tasa de alcoholemia, aunque no las ha tomado, por "lealtad" hasta hablar poco después con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.A final de 2013 no tuvo reparos, entonces como alcaldesa de Zamora, en elevar al Ministerio de Justicia su disconformidad, en algunos aspectos, con el proyecto de reforma de la ley del aborto que ha promovido el Gobierno central a través del ministro responsable de ese departamento, Alberto Ruiz-Gallardón.declaró entonces Valdeón.Poco después, en el 2014, el Gobierno de Marruecos expulsaba a una delegación de la Unión de Asociaciones de Castilla y León Solidarias con el Pueblo Saharaui, encabezada por ella misma como alcaldesa de Zamora.En enero del 2015, una "sincera" alcaldesa de Zamora y vicesecretaria de Acción Política del PP de Castilla y León defendía precisamente los "matices" frente al pensamiento único al recoger la distinción como el personaje público que mejor comunicaba de la Comunidad.y hay que tener "una parte personal" y que aunque "en líneas generales tienes que estar de acuerdo con tu partido", eso "no impide" que "cada uno pueda tener un matiz", sostenía entonces en una perfecta definición de lo que ha sido su trayectoria política.Viuda y madre de dos hijos, con otra más en acogida, Valdeón nació en Toro (Zamora) en 1960, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y funcionaria con categoría de inspector médico. En 2001 fue nombrada directora de Salud Pública de la Junta, para en 2003 pasar a ser consejera de Familia e Igualdad, tras lo que en 2007 y hasta 2015 fue alcaldesa de Zamora.Tras las últimas elecciones, Herrera la eligió como mano derecha en su nuevo Gobierno al nombrarla vicepresidenta única, portavoz y consejera de Empleo. Además es vicesecretaria de políticas sectoriales del PP de Castilla y León y procuradora regional también desde los comicios de mayo del 2015.Casi quince años después de que comenzará su trayectoria política regional, lo que este sábado ha calificado de "error e imprudencia", tras triplicar la tasa de alcoholemia y tener un incidente con un camión, que ha atribuido al estrés y que a que había tomado un ansiolítico, ya que sólo había bebido dos cervezas, ha puesto fin a su meteórica carrera.Era la pieza sobre la que Herrera había cimentado su último gobierno, donde ocupaba la vicepresidenta, la portavocía y la consejería de Empleo, como quizá puesto de salida para su futura sucesión al frente de la Junta.