La renuncia de Valdeón actualiza el debate de la ética en el servicio público

Lapersonal e irrevocable deal frente de sus responsabilidades en la Jtras dar positivo en un control de, ha devuelto a la actualidad el debate sobre el límite de la ética en el servicio público dentro de la política.Consecuente con su filosofía,se ha aplicado la misma vara de medir que ha administrado a sus rivales políticos e, incluso, compañeros de partido como elen su intento de acceder al Banco Mundial, y ha devuelto los trastos a su mentor, Juan Vicente Herrera, a quien su principal colaboradora y persona de confianza acaba de crear un serio contratiempo.No se trata tan sólo deel organigrama del Ejecutivo autonómico transcurrido apenas un año de legislatura (2015-2016) -vicepresidencia, portavocía y consejería de Empleo- sino de acertar con el sustituto, de desbrozar de nuevo la espinosa senda de su sucesión, y de reconducir la acción política en un escenario de fuerzas muy equilibradas dentro del parlamento.con quien Herrera firmó un pacto de legislatura para gobernar con garantías, ha sacado pecho al inscribir la renuncia de Valdeón en las exigencias del partido naranja desde que ha irrumpido en la escena política nacional, hasta el punto de "elevar el listón democrático", ha analizado hoy en unas declaraciones públicas.Para, secretario general del PP en Castilla y León y uno de los hombres de confianza de Herrera en el partido, la fortaleza de la organización, la gestión y distribución del trabajo permitirá que no se note la ausencia de Valdeón."Es verdad quetenía una responsabilidad importante en el Gobierno, pero sin dejar de valorar su figura y aportaciones, Herrera siempre ha sabido afrontar estos retos con eficacia", ha declarado a Efe, no sin antes elogiar la actitud de su compañera que, en un momento "complicado y difícil", ha tomado una decisión "rápida y pensando en los demás".No obstante, dentro del partido "tenemos personas que pueden estar a la altura de este mandato y de afrontar objetivos importantes", por lo que "no tiene por qué haber cambios sustanciales", ha subrayado.De distinto parecer es Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, al que pertenece Valdeón y sobre cuya continuidad en el mismo no ha precisado nada la dimisionaria."Una cosa son las responsabilidades en el Ejecutivo autonómico y otra muy distinta es la de tener una posición y aportación política que nosotros consideramos muy necesaria para Castilla y León, para el PP y para el Grupo Popular", ha manifestado, quien la pedirá que continúe en su escaño de procuradora por Zamora.Por experiencia y conocimientos humanos y sociales, "tiene mucho que aportar" y hacen de ella "uno de los políticos más prestigiosos y valorados de Castilla y León", ha añadido.Por esta razón, Fernández Carriedo ha pedido a Mayte Martín, coordinadora general del PP en Zamora y presidenta de la Diputación en esta provincia, que no se inmiscuya en los asuntos de otros grupos populares, y se centre "en resolver los problemas del suyo (en la Diputación), que no está exento de ellos".Mayte Martín ha criticado a Rosa Valdeón por asumir "a medias" su dimisión, circunscrita en principio a los cargos e el Gobierno regional, por lo que ha exigido a su compañera que también renuncie al escaño en las Cortes regionales.Desde Vitoria, donde ha asistido a un acto de su partido enmarcado en las elecciones vascas, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha pedido a "otros altos cargos" del PP, dentro y fuera de esta comunidad, que imiten el ejemplo de Valdeón.Aunque la renuncia ha sido después de dar positivo en un control de alcoholemia, Tudanca se ha referido a miembros del PP que en su opinión "están implicados en casos de corrupción y siguen aferrados a sus cargos", ha declarado a los periodistas."Yo les conmino a que sigan el camino de la salida que les ha mostrado Rosa Valdeón", ha manifestado.Para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la actitud su ya excompañera de gabinete" ha supuesto un gran ejemplo", al actuar con honestidad y valentía, "las mismas que la han acompañado en el ejercicio de la función pública", ha añadido esta mañana desde Aranda de Duero (Burgos).El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunciará en las próximas horas el nombre del sustituto de Valdeón en caso de que optara por un relevo y no apostara por una redistribución de todos o parte de las responsabilidades que han quedado vacantes: vicepresidencia, portavocía y consejería de Empleo.La renuncia de Valdeón, ejemplo de honestidad e integridad personal, dibuja un nuevo trazo sobre la delgada línea entre ética, justicia y servicio público, pendiente de legislar o de definir límites como reclaman desde algunos sectores, y deja a la conciencia personal, en unos casos, y a los intereses, la decisión final. EFE