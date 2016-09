Miles de personas se manifiestan en Cataluña a favor de la independencia

Laha reunido a miles de personas en cinco manifestaciones en, marcadas por la presencia del presidente catalán; y con todas las cifras de asistencia a la baja respecto a los últimos años.Bajo el lemalas manifestaciones celebradas en(Gerona) y(Barcelona) han sumado, según datos de las autoridades locales, unas 800.000 personas, mientras que en la movilización de 2015, celebrada de manera centralizada en, la Guardia Urbana calculó enPor su parteha cifrado en 370.000 los manifestantes en las cinco concentraciones que se han celebradoAsimismo,(SCC) ha asegurado hoy, a partir de un trabajo de campo propio, que en las cinco manifestantes independentistas celebradas en Cataluña convocadas por lahan acudido un total de 292.000 personas.en acudir a una manifestaciónen lay ha avanzado que en la cuestión de confianza del 28 de septiembre lanzará una oferta al Estado de celebrar un referéndumaño "elecciones constituyentes" en el marco de la hoja de ruta del Gobierno catalán.Al finalizar la movilización,ha advertido de que o desde lashayque reclaman un referéndum en Cataluña o "la política española tiene muchas posibilidades de seguir bloqueada" y con un Gobierno en funciones.Las, convocadas por lase han desarrollado en un ambiente festivo, con multitud de banderasy con predominio de las camisetas blancas de la organización entre los participantes.A las 17:14, con el repicar de las campanas dhan arrancado las manifestaciones de forma simultánea bajo el lemaPuigdemont ha decidido encabezar la manifestación de-él fue alcalde de Gerona-, convirtiéndose así en el primer presidente de la Generalitat que asiste a una protesta secesionista.En la manifestación de Barcelona el protagonismo se lo ha llevado la alcaldesa de Barcelona,(Barcelona En Comú-Podemos), que ha seguido desde la zona de personalidades la manifestación junto al diputado Xavier Domènech, aunque ha evitado aparecer junto a los líderes independentistas en primera fila.Colau, uno de los referentes de las confluencias de la izquierda alternativa, favorable al derecho a decidir de Cataluña, pero que no se define como independentista, se ha situado en la zona reservada para las autoridades institucionales, junto al escenario situado entre el Arco de Triunfo y el Parque de la Ciutadella.La alcaldesa ha reclamado que "se desbloquee" la actual situación de Cataluña mediante la celebración de un referéndum soberanista que interpele a "todos".También se han concentrado en Barcelona algunos de los principales referentes del independentismo, como el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y el vicepresidente del Govern y presidente de ERC, Oriol Junqueras.Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pendiente de si será inhabilitada por el Tribunal Constitucional, ha encabezado la manifestación de Tarragona, en donde ha afirmado que no contempla ni se plantea esta medida.En Barcelona, una hora antes de arrancar la protesta, el Paseo de Sant Joan ya estaba abarrotado de ciudadanos hasta el Arco del Triunfo y, desde el escenario instalado en el Passeig de Lluís Companys, el cineasta Pere Portabella, que participó en la masiva movilización catalanista de 1976, ha pedido que "la impaciencia no haga tambalear la unidad" soberanista.Este es el quinto año consecutivo que el sector soberanista catalán protagoniza una importante manifestación ciudadana a favor de la independencia.