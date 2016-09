El PP denunciará ante la Fiscalía la quema de banderas y fotos del Rey en Cataluña

Eldenunciará este miércoles ante laa la quema dedurante la manifestación anticapitalista en laasí como también denunciará a la CUP por sus declaraciones ofensivas contra la Corona.Al final de la manifestación de la izquierda independentista y anticapitalista con motivo de la Diada de este domingo , movilización encabezada por la CUP, varias decenas de personas del públicoy, en el dorso, una imagen de la primera página de la Constitución.se manifestaron por el centro de la ciudad hasta el barrio del Born, convocados por la CUP, Arran, Endavant, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, Candidatura Obrera Sindical y Alerta Solidaria.Cuando ya concluía el acto en el Born, se encendieron diversas antorchas entre el público que sirvieron para que varias decenas de manifestantes quemaran esos folletos que se habían repartido previamente; además, durante el recorrido de la manifestación una hora antes, una decena de encapuchados quemaron una bandera española, una francesa y otra de la Unión Europea.Durante esa marcha, la cuenta de Twitter de CUP Capgirem BCN publicó este mensaje: "Si el rei vol corona, corona li darem, que vingui a Barcelona i el coll li tallarem" (; a ese mensaje se le adjuntó un vídeo de un momento de la protesta.En rueda de prensa en Barcelona, el coordinador general del PPC,, ha asegurado que esos hechospor ello, su partido "no está dispuesto a dejar pasar ni una sola ofensa ni humillación por parte de la CUP"."Les anuncio que el próximo miércoles se procederá a la presentación ante Fiscalía de una denuncia contra los autores (de la quema) y contra la CUP por los hechos sucedidos ayer y que, de una vez por todas, pero no permitiremos que se dediquen a quemar los símbolos que tenemos", ha afirmado.En la denuncia, ha relatado Albiol, se hará referencia a esa quema de banderas y fotografías del Rey y de la Constitución, así como a lasPor otro lado, ha añadido que el miércoles también se enviará una carta al cónsul general de Francia en Barcelona cony que sean conscientes de la fauna que está aguantando el Govern de Cataluña y que se dedica a quemar banderas de Francia".Y es que Albiol ha dicho que le "da vergüenza que personas como éstas sean las que están al frente de la responsabilidad de mantener un gobierno como el de la"A ver si a alguien se le cae la cara de vergüenza al ver determinado espectáculos", ha dicho Albiol, que ha lamentado así la actitud del vicepresidente del Govern y líder de ERC,que ha evitado censurar públicamente ese tuit de la CUP, aunque ha marcado distancias con esta formación al remarcar que él personalmente nunca ha mantenido este tipo de actitudes.El dirigente popular ha recordado que él está "en contra radicalmente de la independencia" y quepero que "nunca se le ocurriría quemar un símbolo que representa a una serie de personas y a un colectivo"."Si Junqueras no ha criticado y no ha denunciado este hecho, me parece que es muy grave y pone en evidencia hasta que punto la política catalana se está degradando. Sé que él no quemará ninguna bandera, pero me produce unapara no molestar a sus socios. Hay cuestión que están por encima del tacticismo político", ha sentenciado.