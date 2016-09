El Sindicato de Estudiantes propone una huelga en las aulas el 26 de octubre

Elha propuesto la fecha delpara secundar unas contra lasque tienen previsto aplicarse este curso en la ESO y Bachillerato.Lo ha anunciado la secretaria general del sindicato,ras concentrarse frente a la sede del Ministerio de Educación con un grupo de estudiantes que vestían las camisetas verdesy portaban carteles con el mensaje "No a las reválidas franquistas".La portavoz estudiantil ha reprochado al Gobierno que haya aprobado "a escondidas" el decreto de implantación de estas evaluaciones durante el verano, cuandoHa explicado que la movilización es la respuesta "alque ha significado la implantación de laEl sindicato ha hecho esta propuesta de fecha a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (que agrupa a sindicatos, padres y alumnos), que prepara nuevas movilizaciones contra estas evaluaciones que se implantan este curso,, debe empezar con una gran movilización con una huelga general de toda la comunidad educativa, que sea una huelga que deje claro que ni los profesores, ni los padres, ni a alumnos, vamos a dejar que nos devuelvan a los años cincuenta, dejando en la cuneta a jóvenes que no puedan estudiar" porSegún la responsable del Sindicato de Estudiantes, en la plataforma hay "una sintonía de todas las organizaciones en torno a un no rotundo a las revalidas", por lo que esperan ese apoyo a la propuesta de huelga., ha dicho García, porque "la situación de los estudiantes es urgente y no hay ninguna razón para noHa insistido en que esas evaluacioney que fueron un grillete para acceder a estudios superiores".Ahora, como se dice, sino peor, son tres selectividades que cierran las puertas a la educación superior", una en cuarto de ESO, otra al final del Bachillerato y una tercera que podrían hacer las universidades de manera opcional, ha dicho García.ante un ataque de esta magnitud y sin precedentes", ha opinado Gracía, quien ha dicho que espera anunciar "pronto" esta movilización para iniciar asambleas informativas en los centros educativos.Para García, el PP quiere implantar "un modelo social en el que todas laspodrán costear los estudios a sus hijos, mientras que el resto, la gran mayoría, no".El sindicato ha lanzado un mensaje al PSOE "para que no haga pactos con la derecha y escuche la voz de la calle" y a"para llenar las calles con esta movilización"."No estamos rendidos, ni vencidos, sino que seguiremos luchando hasta conseguir esta retirada de las revalidas", ha advertido.