Eva Bailén: "No debería haber deberes hasta 6º de Primaria"

que espera poder entregarlas pronto al Ministerio de Educación, quiere seguir cambiando las conciencias este curso y sugiere que no debería haber tareas para casa hasta 6º de Primaria.Al inicio del nuevo curso pone su granito de arena en esta cruzada con el libro, con el que intenta ayudar a las familias para que los deberes no sigan siendo "la pesadilla de toda la familia", asegura en una entrevista.de los que tienen deberes: te condicionan toda la vida, tu tiempo libre, y las tareas escolares se convierten en la única cosa que hacer por las tardes", dice.A losue desde que acudan a la primera reunión en el colegio "no se corten y pregunten" sobre los deberes de sus hijos."El que estemos callados y a verlas venir y luego nos agobiemos es un error que cometemos todos", apunta esta madre de tres hijos que pide que los colegios den a conocer "su política de deberes"."Muchas veces parece que es un tema tabú y del que nos cuesta hablar", asevera Bailén, que recuerda que con uno de sus hijos, ya en el mes de octubre, "no podían más con los deberes" en casa.Critica que, normalmente, no se debata sobre estas tareas cuando se habla de los proyectos educativos de los centros y que sea "algo dependiente de cada profesor". "Mi experiencia es que depende del maestro que le haya tocado a tus hijos: es algo aleatorio y causa mucha frustración", argumenta."Tampoco sabes lo que va a pasar con los deberes, aunque cambies de colegio a tu hijo", enfatiza Bailén, qEl nuevo curso "debería empezar con algún cambio respecto a los deberes", espera esta madre, que cree que "se ha ido generando conciencia".Prueba de ello, recuerda, es la proposición no de ley que se aprobó el pasado mayo en el Pleno de la Asamblea de Madrid y en la que se pidió regular los deberes escolares en la etapa de educación Primaria y establecer un porcentaje de tiempo máximo semanal para realizar estas tareas en función de las características de los alumnos."La gente cada vez se da más cuenta de que los niños necesitan tiempo libre" y a la vez la competitividad entre los centros se traduce en la creatividad de los profesionales, por lo que aboga por "deberes innovadores" como ir al cine, aprender a reciclar, ir a un mercado a ver cuánto pesan los alimentos o dar un paseo por un parque para ver la naturaleza."Hay otro tipo de deberes, algo que le dé sentido a lo que el chaval ha aprendido en clase" y que no esté solo en el libro de texto, comenta.Bailén señala que la libertad de cátedra de los profesores "no puede llegar a invadir la libertad de las familias sobre cómo educar a sus hijos o cómo pasar el tiempo libre".Y en cuanto a la libertad de cátedra de los docentes para optar por no mandar deberes, recalca que hay muchos profesores que no quieren ponerlos y "se ven presionados" para sí hacerlo, especialmente por las pruebas externas, "pero los profesores pueden dejar de mandarlos cuando quieran", añade.Según un estudio de laa la semana haciendo deberes, lo que les sitúa en el cuarto lugar en número de horas tras Italia (más de ocho horas), Irlanda y Polonia (ambos con más de seis horas).Por contra, los estudiantes de Finlandia y Corea, que obtienen los mejores resultados académicos en las evaluaciones PISA, dedican menos de tres horas a la semana haciendo las tareas del colegio, la mitad que los españoles.