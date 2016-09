Puigdemont dice que solo impulsará el referendo si es "vinculante" y "factible"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado que sólo impulsará el referendo, al que ha evitado adjetivar como unilateral,mientras que, si este no fuera el caso, convocaríapara septiembre.En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha dejado claro que todos los pasos y modificaciones en la hoja de ruta soberanista se deben decidir conjuntamente con los "Ha remarcado que el referendo es "el mejor instrumento aquí y en todo el mundo", pero ha señalado que"Si es factible, seguro e integrador no lo rehuiremos; hay que seguir insistiendo al Estado", ha afirmado elAl ser preguntado si solo se celebrará el referendo si es acordado con el Estado o si en cambioPuigdemont ha respondido:En todo caso, ha manifestadodo y, en este sentido, ha achacado el "bloqueo" político en España al hecho de no querer dar respuesta a las "demandas catalanas", por falta dede los líderes de los grandes partidos españoles.Puigdemont ha evitado la palabra "unilateral", que solo atribuye al Estado porque cree que es el único que ha actuado de esta manera al rechazar el referendo, pero ha remarcado que éste debe ser "factible" y "vinculante".El jefe del gobierno catalán ha señalado que "los referendos se ganan con más del 50 %" y ha aseverado quee una parte -el Estado- que no quiere negociar, pero si finalmente se abriera a conversar, ha dicho que sí que estaría dispuesto a pactar porcentajes mínimos en resultados y participación.Si finalmente se descartara el referendo, Puigdemont mantendría la hoja de ruta actual, con unastras las cuales, en caso de victoria independentista, Cataluña pasaría a actuar, ha afirmado, "de facto" como un Estado.Previamente, ha incidido el presidente, el Govern y el Parlament tienen que terminar el trabajo legislativo de las leyes de "desconexión" para antes de junio o julio, con el objetivo de que no haya "un salto al vacío".Sea un escenario u otro, Puigdemont ha señalado que se convocarían elecciones o referendo ", un plazo flexible porque podría haber algún "desplazamiento puramente técnico" si algunos aspectos no están preparados a tiempo.