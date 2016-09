Rajoy ve a Sánchez sin argumentos y le avisa de que provocará daños a España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,para mantener el bloqueo político y le ha advertido de que su actitud provocará daños a los ciudadanos y no le saldrá gratis a España.Rajoy ha proseguido su presión sobre Sánchez en una reunión con los diputados del PP el mismo día en que el presidente de Ciudadanos, Alberty se ponga a trabajar para conseguir la gobernabilidad de España. Pero le ha avisado de que no lo haga sobre la base de un plan inviable que parta de sus 85 escaños y que considera que "insinúa pero no se atreve a plantear".Un plan que Sánchez no ha descartado y del que podría hablar esta semana con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El secretario de Organización de este partido, Pabloque el PSOE les ha transmitido informalmente que esta semanaSin embargo, fuentes socialistas han puntualizado que no hay nada cerrado pero existe la voluntad de que se pueda pactar esa entrevista.Ante ellocon el líder del PSOE, con quien ha quedado en hablar esta misma semana aunque aún no han concretado fecha exacta ni si mantendrán una reunión cara a cara.Rajoy, en la reunión con sus diputados, ha recordado las reiteradas negativas de Sánchez a las ofertas quepara justificar el bloqueo político al que cree que está "sometiendo a la nación"."Todo esto no es gratis", ha alertado antes de augurar que la situación acabará creando problemas a todos los españoles. Por ejemplo, al carecer de nuevos presupuestos para el próximo año,de las cuentas del Estado, así como la oferta de empleo público, las inversiones y la financiación de los entes territoriales.No obstante, ha explicado que el Gobierno está estudiando "todas las fórmulas jurídicas que sean posibles" para intentar minimizar el daño que cree que está provocando el líder del PSOE con su "obstruccionismo".Para Rajoy,. En esa línea, Rivera ha insistido en la necesidad de poner el país en marcha y que Sánchez piense en lo que está haciendo porque su "propuesta hipotética" de un gobierno alternativo "no convence ni a los suyos".De momento, Sánchez sigue sin incluir a Rivera en la ronda de contactos que inició la pasada semana a la búsqueda de una solución pero sin postularse como candidato. Eso es lo que, como el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.También la dirección de Podemos ha analizado este lunes el bloqueo político, ha lamentado que no haya ningún avance y ha considerado que ni PP ni PSOE parecen tener interés en que las cosas cambien., y que Sánchez tampoco tiene ninguna prisa por sentarse a hablar con Podemos de un posible gobierno de progreso", ha señalado Echenique. Ante esa tesitura y pese a las diferencias de su partido con el PSOE, ha considerado una obligación lograr "una alternativa a las políticas económicas y la corrupción del PP".En las filas socialistas, Hernando ha llamado este lunes la atención sobre la actitud "vergonzosa" de Rajoy de ir al Congreso a ver a sus diputados y no acudir a dar explicaciones al conjunto de la Cámara., y el de Asturias, Javier Fernández, ha alertado del "riesgo evidente" de unas terceras elecciones "como parte de un destino inexorable y fatal".El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido "humildad y generosidad" a los líderes políticos nacionales y que piensen en el país más que en ellos mismos y sus partidos, al tiempo que, sino tratar de avanzar en una sociedad más cohesionada.Y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha referido a posibles movimientos en el PSOE para asegurar que se podrían conseguir, sin "ninguna duda", un tercio de las firmas de integrantes del Comité Federal del PSOE del partido para quePero ha precisado que "ese no es el camino" porque se trata de "una dinámica que divide".