Tres semanas sin Diana Quer y todas las hipótesis abiertas

Transcurridas tres semanas desde la desaparición de Diana Quer, la joven de 18 años que, A Pobra (A Coruña), siguen todas las incógnitas abiertas y continúan las pesquisas para tratar de esclarecer qué pudo suceder.Durante este tiempo, la Guardia Civil ha desplegado uny ha realizado varias batidas por la comarca de O Barbanza y también por sus alrededores, en las zonas cercanas a la localidad en la queEstos rastreos se han programado después de que la geolocalización de las señales de las últimas comunicaciones realizadas desde el teléfono móvil de la chica la situasen en esos entornos.Además de las batidas, a las que durante algunas jornadas, las menos, se sumaron ciudadanos del municipio de A Pobra, los investigadores han iniciado otro tipo de diligencias, como la visualización de las cámaras de seguridad.De este modo, según han informado fuentes vinculadas al caso, el operativo está actualmente inmerso, sobre todo, en la revisión de las datos de la cámara que el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñalen confluencia con la carretera AC-550, y en las grabaciones de las jornadas comprendidas entre los días 19 y 25 del mes pasado.En total,para determinar qué vehículos pasaron por los lugares en los que los repetidores de telefonía detectaron el teléfono de la muchacha, puesto que los indicios señalan que Diana podría haberse subido a un coche para hacer el recorrido desde su casa hasta donde se detectó la última señal de su teléfono. En todo caso,, con el objetivo de no interferir en las averiguaciones en marcha.El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, así lo atestiguó al visitar la semana pasada a los mandos de la Comandancia de A Coruña y a los responsables de las indagaciones relacionadas con este caso, que instruye el Juzgado número uno de Ribeira, el cual decretó la reserva sobre las actuaciones. De Mesay, aparte de valorar su labor, extendió tal consideración al celo que están guardando, y ello a pesar de tratarse de un caso muy "mediático".Remarcó, asimismo, la conveniencia de respetar el silencio para no entorpecer las pesquisas y para que no circulen datos falsos que puedan afectar a una familia, la de Diana, "que sufre enormemente"., y como prueba de ello, el responsable de la Guardia Civil recalcó que se mantienen abiertas, de un modo u otro, causas que se remontan a los años noventa.En lo que respecta a este episodio, pasadas varias jornadas sin noticias, los padres de la joven Diana, que son Diana y Juan Carlos, otrora matrimonio pero separados desde hace cuatro años, abandonaron A Pobra, donde, Valeria, cuya custodia tiene ahora de manera cautelar el progenitor.En este municipio gallego, que en breve va a celebrar los festejos del Nazareno, fue vista Diana por última vez el pasado 22 de agosto, cuando salió por la noche para disfrutar de la fiesta mencionada.Cuandollevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones, pero parece que pudo haber cambiado su vestimenta, en base a los testimonios de personas que dicen haberla visto esa madrugada a altas horas.