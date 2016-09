Bárcenas retira su acusación al PP sobre el borrado de sus ordenadores

El extesorero delha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 32 de Madrid en el que retira su acusación al PP den la sede del partido en la calle Génova.Según han confirmado fuentes jurídicas, la decisión de Bárcenas -que presentó este lunes por la tarde el escrito de retirada y ha sido adelantada por el digital OKDiario-pues, además de estar personadas en el misma otras partes como IU, la juez ha decidido procesar al PP, su tesorera y gerenteel asesor jurídico del partidoy el director de sistema de información,A todos ellos, en un auto fechado el 26 de julio, les imputa losLa Fiscalía de Madrid ha recurrido ya el procesamiento de todos al entender ques, no aplicables además a una persona jurídica como el PP.Por ello, en su recurso, la fiscal Carmen Luciáñez sostiene que el procedimiento no puede dirigirse contra el PP por el delito de encubrimiento, porque elno incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese tipo delictivo.También apunta a que no se puede acusar al PP decomo sostiene la juez cuando el responsable de informática del partido "se limitó a cumplir la ley aplicando la Ley de Protección de Datos al borrado seguro del ordenador", que consistió en sobrescribir el disco duro en 35 ocasiones y a la destrucción con rallado.Discrepa además la fiscal de la afirmación de la juez relativa a queya que entiende que en un procedimiento penal, basándose en el principio de presunción de inocencia, "es la acusación, y no la defensa" la que debe probar "cuál era el contenido de dichos ordenadores".