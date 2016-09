El Supremo abre causa contra Rita Barberá por presunto blanqueo en Valencia

Elinvestigará a la senadora del PPpor supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en ela través de operaciones conocidas comosupuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.La decisión del Supremo se apoya en ely deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominadoLa investigación se relaciona conasí como con donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido enese dinero de supuesta procedencia ilícita.El Supremo deberá decidir ahora, posiblemente tras citar a la propia Barberá, que c, si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto.En su auto, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la, los hechos descritos por el Juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña", dice el Supremo.Se trata de aclarar si, bajo la cobertura de diversas aportaciones de asesores y cargos del PP ende 1.000 euros -que todos los investigados reconocen haber efectuado- se oculta el afloramiento de dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular.Todo apunta hacia la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias.El auto del Supremo se hace eco de los indicios siguientes sobre la implicación de Barberá, aportados por el juez de Valencia:Por un lado,fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".Además, ella "ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada,tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable delExistía además "una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada aquélla"."A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada" ante el juzgado, añade el juez."Debe significarse sin embargo", añade el juez, que no hay testigos que impliquen una intervención directa y personal de Rita Barberá en laLos primeros indicios partieron de una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como en el de lay la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGS.En ese contexto se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un ingreso mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado conEn esa conversación se hacía referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el AyuntamientoRealizadas las investigaciones pertinentes se pudo comprobar que en una cuenta dell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá.Se comprobó igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se habían recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en metálico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas.La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el, más el PP como persona jurídica. Esa parte del caso seguirá en Valencia, aunque el juez enviará al Supremo los indicios vinculados a Barberá.