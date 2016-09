El tren que descarriló en O Porriño iba a 118 km/h en un tramo limitado a 30

La' que descarriló el pasado viernes cerca de la estación deha desvelado que el convoy circulaba conen el momento del accidente. En concreto, registró una velocidad deEl exceso de velocidad ha sido confirmado por uno de los peritos judiciales designados por la Xunta, Juan Carlos Carballeira, que ha asistido este martes al volcado de datos de la caja, realizado en el Juzgado de instrucción número 2 de O Porriño. En ese acto han estado presentes también representantes dede Portugal.Si bien estos trenes circulan habitualmente a unos 120 kilómetros por hora a su paso por esta localidad, el pasado viernesen la vía principal que obligaron al tren a desviarse a una secundaria, donde debería haber reducido la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora.A su salida del juzgado, Carballeira ha afirmado que ya se ha volcado y analizado el contenido de la caja negra instalada por Renfe en el tren y, aunque no ha querido desvelar detalles de los registros, ha confirmado a preguntas de los periodistas que se trata de información "relevante" y que el tren iba con exceso de velocidad. VAGONES Y SEGUNDA CAJA NEGRAPor otra parte, este perito también ha indicado que por el momento los restos del tren siniestrado permanecerán en la estación de O Porriño, a donde él mismo, junto al otro perito --el ingeniero industrial José Manuel Lamela--, se ha desplazado para estudiar los vagones.Tanto este ingeniero de caminos como el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado la existencia de una segunda caja negra del tren, esta instalada por Comboios de Portugal, pero Carballeira ha explicado que su contenido no tiene "tanta importancia".Igualmente, el técnico de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) Edmundo Parras, al salir de los juzgados, aunque ha evitado hacer declaraciones, ha confirmado que la caja negra revela el exceso de velocidad. REPATRIACIÓN DEL MAQUINISTAMientras, fuentes judiciales han informado de que, tras algún problema con la documentación, ya se ha podido confirmar la identidad del maquinista portugués fallecido y en próximas horas se entregará el cuerpo a su familia.El propio vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Correia Da Silva, que ha estado este martes en los juzgados para reunirse con la jueza, ha apuntado que la repatriación "está resuelta" y el cuerpo será devuelto a Portugal "esta tarde o como muy tarde mañana". LA ÚNICA INFRACCIÓNAsí las cosas, los técnicos creen, por la información conocida este martes, que "en un principio" la señalización y resto de elementos que regulan la circulación funcionaron de forma correcta ese día, de modo que la del maquinista sería la única infracción, al no disminuir la velocidad.Con todo, las fuentes consultadas por Europa Press han apelado a la cautela porque todavía quedan datos por analizar y hay que estudiar todos los aspectos con detenimiento.