Los partidos discrepan sobre que Jaume Matas eluda la cárcel a cambio de confesar

Los partidos han mostrado este martes sus discrepancias por el hecho de que el expresidente balear Jaume Matas El diario 'El Mundo' informa del pacto alcanzado entre Matas y Anticorrupción para dar cuenta de sus delitos como moneda de cambio para que no tenga que volver a prisión, si bien fuentes de la Fiscalía han asegurado este martes que no hay "nada decidido" al respecto y ceerrará un acuerdo con Matas "si cumple el protocolo".La diputada del PSOE y exmagistrada del Tribunal Supremoya que existe la posibilidad de disminuir la pena si se reconoce el delito es algo."Lo que se hace, desde el punto de vista estrictamente jurídico de un reconocimiento de la pena, es conforme a la ley", ha sostenido Robles en declaraciones a los periodistas en el Congreso.No obstante,, al considerar que de lo que pueda revelar Matas, se deriven responsabilidades políticas sobre las que el líder del PP, Mariano Rajoy, "tenga mucho que explicar"."Respetamos lo que se haga judicialmente, pero hay responsabilidades políticas muy graves", ha insistido Robles.Juan Pedro Yllanes ha dicho tener unaYllanes ha admitido que "no es una buena noticia" que Matas no regrese a prisión, pero ha considerado "muy importante" que "vaya a tirar de la manta" para esclarecer cómo se financió el hospital Son Espases (Mallorca), que ha definido como "un hito en el tema de la financiación ilegal del PP"."Es probable que hoy no tenga un buen día Rajoy y el PP sabiendo que Matas, que ya no tiene nada que perder, va a contar por qué las obras del hospital se la entregaron" a la empresa que dirige Juan Miguel Villar Mir "por orden expresa de Génova", ha comentado Yllanes en declaraciones a los medios en el Congreso.El también diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha considerado "absolutamente injustificado" que Matas esquive la cárcel a cambio de dar información.Según Sixto, "no constituye un buen ejemplo para la mayoría de los ciudadanos que un responsable político que ha cometido delitos los confiese y acabe librándose de una pena que le debería de caer como es la de prisión".. "No compartimos que se pueda llegar a acuerdos con acusados por corrupción política. Es bueno que Matas tire de la manta, pero es su obligación como ciudadano colaborar con la Justicia", ha opinado Villegas en declaraciones a los periodistas en el Congreso.Parallegue a un acuerdo con Matas que le exima de cumplir las penas que le corresponderían, al tratarse de un excargo público "tan señalado".no ha querido pronunciarse sobre el pacto entre Matas y la Fiscalía por no conocer todos los detalles, si bien ha sostenido que la Justicia debe ser "suficientemente flexible" para resolver los casos investigados con fórmulas que ya existen en países anglosajones."Entiendo que la Justicia tiene que ser suficientemente flexible como para buscar, sin traicionar el Código Penal, las formas más dúctiles y mas funcionales a fin y efecto, no sólo de descubrir la verdad de los hechos, sino ir avanzando en la reparación de las víctimas y que todas las personas responsables acaben pagando ante la sociedad", ha argumentado Tardá.

No hay nada decidido, según la Fiscalía

para que eluda la prisión a cambio de confesar sus delitos y en todo caso lo estudiará si él lo plantea y cumple el pertinente protocolo de conformidades.Consuelo Madrigal ha realizado estas declaraciones a los periodistas en el Centro de Estudios Jurídicos antes de participar junto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la entrega de despachos a la LV promoción de la carrera fiscal, al ser preguntada por dicho posible pacto del que informa 'El Mundo'.La Fiscalía Anticorrupción tiene un protocolo de conformidades que es difícil y complicado y que resulta concienzudo y mucho más en un asunto de tanto calado como éste", ha asegurado.Ha añadido que ha despachado esta misma mañana con el fiscal jefe anticorrupción "que no ha tomado cuenta de este asunto en absoluto y ni hay visto bueno de la fiscal general"."No hay nada de eso todavía, no sé si se producirá si se dan los pasos.ha concluido.