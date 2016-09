Rajoy acusa a Sánchez de "fastidiar" para que no haya Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones,, ha acusado este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "fastidiar" para que en España no haya un Gobierno yen el próximo mes de diciembre.En un mitin en O Carballiño (Ourense), con el que ha cerrado una intensa jornada de paseos electorales y actos de apoyo al candidato a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares ha acusado al dirigente socialista deY lo ve en esa actitud, ha dicho, a pesar de que hayan pasado ya casi nueve meses desde las primeras elecciones generales, el día 20 de diciembre de 2015, razón por la que Rajoy ha diferenciado entre la gente que actúa de forma responsable y aquellos otros que lo hacen movidos "única y exclusivamente" por sus "intereses partidistas, dejando de lado los intereses de todos los españoles"."Formas distintas de hacer política", ha expuesto en el auditorio municipal, que se ha llenado, y se ha dirigido a Pedro Sánchez para advertirle de que, si se mantiene en su "irresponsabilidad" y con esa postura "sigue bloqueando la situación", volverán "a ganar cuando se celebren elecciones en diciembre".Mariano Rajoy, en el tono más íntimo de su discurso, ha contado que vivió en O Carballiño desde los dos meses de edad hasta los tres años y medio y, en este lugar, aprendió a hablar y "algunas otras cosas, y todas buenas".El jefe del Ejecutivo ha afirmado que esa amalgama de productos típicos en galicia no deja de ser "la demostración de un pueblo abierto al mundo y a toda suerte de experimentos", algo que ve muy bien, puesto que solo hay que huir de ellos cuando se trata de una "ensalada" de partidos del tipo "coalición de coaliciones".Ha deseado que esto no ocurra en Galicia el día 25, porque con 38 escaños se gana y se gobierna; y las otras opciones que celebraría son "39, 40, 41, 42... y ya no entremos en más detalles", salvo que con menos apoyos, no, porque en ese panorama se vence pero se gobierna con dificultad.De Alberto Núñez Feijóo, que este martes ha hecho campaña en Vigo, ha manifestado que es "lisa y llanamente el mejor" pero "hay que trabajar" para que siga siendo presidente, porque ningún dirigente político, por muy capaz que sea, "gana unas elecciones" sin ese esfuerzo de todos.Ante los decisivos comicios autonómicos, ha afirmado que hay dos posibilidades, una "coalición entre dos, el PP y la gente, y eso es lo que funciona" y "a eso nos vamos a apuntar"; y "la coalición de coaliciones", que es "lo peor que le puede ocurrir" a su tierra natal.Además, ha tenido elogios hacia el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, por los excelentes resultados para el partido que siempre salen de esta circunscripción, y por esto se ha vanagloriado de contar con "un gran presidente provincial que lo es de la Diputación también".