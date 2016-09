El PNV ganaría las elecciones vascas, seguido de EH Bildu y de Podemos

Elganaría las elecciones vascas con 26 escaños, seguido demientras que el PSE sufriría el mayor retroceso al pasar de 16 a 9 parlamentarios, el PP obtendría 8 y Ciudadanos se quedaría sin representación, según elEl Ejecutivo autonómico ha dado a conocer los datos de la encuesta electoral para los comicios vascos del próximo 25tras entrevistar a 2.576 personas.Según este sondeo, bastante coincidente con las encuestas del CIS y de EiTB, el PNV ganaría las elecciones con 26 escaños, 1 menos de los que tiene ahora en el Parlamento.se mantendría como segunda fuerza pero perdería 4 diputados, al pasar de los 21 actuales a 17.irrumpiría con fuerza por primera vez en la Cámara vasca y lograría 15 escaños, mientras que el PSE obtendría 9, es decir 7 menos que en esta pasada legislatura, por lo que sería el partido más perjudicado por la concurrencia de la formación morada.al que el sondeo de EiTB le daba 1 asiento aunque no así la encuesta del CIS, no obtendría representación según el Sociómetro vasco, ya que sólo lograría el 1,6 % de los sufragios.La estimación de voto por partidos sería del 30 % para el PNV, seguido muy de cerca por EH Bildu con el 29,5 %, Elkarrekin Podemos con el 19,1 %, seguido del PSE-EE con el 11,1 % y del PP con el 6,2 %.Por territorios, el PNV ganaría en todos ellos y mantendría sus 11 escaños en Bizkaia y sus 7 en Álava. Sólo perdería 1 en Gipuzkoa, donde quedaría empatado conLa coalición abertzale por su parte perdería un diputado en Gipuzkoa, su feudo tradicional, otro en Álava, donde quedaría con 5 y 2 en Bizkaia, territorio en el que pasaría de 6 a 4 representantes.Elkarrekin Podemos aparecería en el Parlamento con una representación idéntica por cada provincia: 5 en Bizkaia, 5 en Gipuzkoa y 5 en Álava.Los socialistas perdería 3 escaños en Álava al pasar de 6 a 3, y otros 2 tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia, donde quedarían con 3 en ambos casos.5, donde conservaría su actual representación, mientras que perdería 1 en Bizkaia y quedaría con 2, y otro en Gipuzkoa al conseguir 1.Estos resultados son similares a los de las encuestas del CIS y de EiTB, que daban al PNV como ganador, aunque con 27 e incluso 28 escaños. Ambas situaban por detrás a EH Bildu con 16 o 17 asientos y a Elkarrekin Podemos con entre 14 y 16 representantes.1 escaño más que esas encuestas (ambas calculaban que tendría 8), pero coincide con ellas en que el PP tendría 8.De este modo el PNV no lograría mayoría absoluta (38) en el Parlamento Vasco con el PSE, su actual socio de gobierno en las principales instituciones vascas, porque sumaría 35, algo que sí conseguiría tanto con EH Bildu (43) como con Podemos (41).