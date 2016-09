La lluvia y el exceso de velocidad, posibles causas del accidente de autobús en Barcelona

El comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, ha informado de quese barajan como las, y ha asegurado que no se teme por la vida de ninguno de los heridos.Un autobús queha volcado esta madrugada cuando hacía el trayecto de Lloret de Mar (Gerona) al aeropuerto de El Prat, con un balance depor traumatismo, 6 menos graves y 15 leves, entre ellos el conductor, que junto a otros 8 pasajeros ya ha sido dado de alta.Los tres heridos graves son uno de nacionalidad española, otro inglés y el tercero, irlandés, que están ingresados en los hospitales de Bellvitge, del Mar y de Vall d'Hebron, respectivamente.El accidente ha ocurrido a las 3.11 de la madrugada, a la altura de la salida 14 de la B-10 (cementerio de Montjuïc), cuando por causas que la Guardia Urbana aún está investigandoEl conductor ha dado negativo a los test de alcoholemia y drogas y la documentación del autobús está en regla, según ha informado el intendente de la Guardia Urbana.A la espera del atestado que aclare las causas del accidente, el comisionado ha apuntado quey ha aprovechado para pedir prudencia a los conductores.Las tareas de rescate y traslado de loshan obligado a cortar la vía en sentido Llobregat hasta las 5.45 de la madrugada, cuando los bomberos han terminado de estabilizar el vehículo y lo han cubierto con una lona para que no distraiga a los conductores. Poco después, han retirado de la calzada numerosos objetos personales de los turistas que habían caído del autobús.El jefe de unidad de los Bomberos de Barcelona, Rafael Álvarez, ha explicado que han descartado la evacuación del vehículo esta misma mañana por su complejidad, ya que requiere la intervención de, como mínimo, un par de grúas, una de ellas de elevación y un camión de gran tonelaje, por lo queEl jefe territorial del SEM, Quim Ríos, ha explicado que a todos los pasajeros se les ha efectuado una segunda evaluación en centros médicos del área metropolitana, incluso a los que no querían porque no deseaban perder su vuelo. Todos los heridos sufren lesiones traumáticas por lo que, aunque no se teme por la vida de ninguno, habrá que estar atentos a su evolución.