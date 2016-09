Susana Díaz, sobre las posibilidades de Pedro Sánchez: "Con 85 escaños no se puede gobernar"

La presidenta de la Junta de Andalucía,, ha mantenido este martes que el presidente del Gobierno en funciones,"no puede seguir gobernando" y que debe mover "ficha" ante una situación que se ha tornado "insoportable" tras los escándalos de la investigación a la exalcaldesa de Valencia y actual senadoray el frustrado nombramiento del exministroSobre las posibilidades del secretario general de su partido,z, de intentar una investidura que, por lo queAl respecto, no ha querido entrar en más detalles sobre la situación de Sánchez al considerar que ya había sido "suficientemente clara" y ha defendido que hablará de la situación del PSOE donde corresponde, en los órganos del partido, algo que hará --ha añadido--hacia el país.Sobre Rajoy ha subrayado: "No sé a qué espera ya para tomar medidas y decisiones y hacerle un favor a este país", ha dicho en declaraciones a los periodistas durante una visita a una residencia para personas mayores, en Sevilla, donde ha mantenido que es un "clamor" que Rajoy "debe dejar de seguir gobernando para sus amigos" y "Además, la dirigente andaluza cree que el presidente del PP es "el único que no se ha dado cuenta" de que no puede seguir gobernando de esta manera y ella ha dicho "compartir" la opinión de la "inmensa mayoría de los españoles" que pasa porqueLa presidenta ha considerado que, si después de escuchar al Congreso de los Diputados Rajoy no se ha dado cuenta "de lo que ha pasado",En ese sentido, ha recalcado queavergonzados y hartos" de la situación y ha añadido que la sociedad española "ha demostrado estar por delante que la política" y que "la gente es mucho más sensata que los partidos", incluso el suyo propio.En cualquier caso, ha recalcado que" y que "la sociedad demuestra ser más responsable que quienes estamos representándola", lo que debería "servir de enseñanza".