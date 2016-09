De Cospedal opina que Barberá ha hecho lo mejor "para los intereses generales"

La secretaria general del PP,con la que piensa que ella ha intentado hacer lo que considera El Tribunal Supremo ha decidido investigar a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora por supuesto blanqueo de dinero por parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, mediante, realizadas cuando era alcaldesa de esa ciudad.Por este motivo, este miércoles comunicó que abandona la militancia del PP pero no, en cambio, su cargo como senadora. En declaraciones a los medios de comunicación en un acto electoral en el mercado de abastos compostelano,y ha puesto en valor, asimismo, la decisión adoptada por Barberá puesto que "todavía ni siquiera ha ido a declarar" y ya ha dado el paso de abandonar la organización política en la que milita.Por todo ello,, como se merece "todo el mundo". Consultada por si la decisión de Barberá de mantenerse en el Senado puede causar indignación en la ciudadanía, Cospedal ha considerado que "francamente no", ya que "estamos hablando de un asunto donde ella asume que hay un procedimiento judicial abierto" en el que a los concejales ya se les ha tomado declaración, y también debe tomársele a ella para que pueda defender su inocencia ante la ley.Un aspecto que además, para Cospedal, pone en "evidencia" que por el hecho de estar sometida a otro tribunal y ser aforada, no se tienen "más beneficios". Eso "no es verdad", aunque "otros" pretendan difundir esa idea, "significa que se juzga por un tribunal distinto pero nada más, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", ha zanjado Cospedal.Además, ha reiterado su defensa de la decisión de Barberá:, ha apostillado como colofón.