De Guindos pide a Barberá que deje el escaño: "Cuando estás investigado entras en un nuevo territorio"

El ministro de Economía en funciones,ha pedido este jueves a la exalcaldesa de Valencia,que deje su escaño en el Senado, aunque ha reconocido que es algo que debe hacer ella "motu proprio".En una entrevista en Antena 3 ha defendido quey es lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones, y no tiene que ver con si Ciudadanos , partido al quelo considera o no suficiente.Guindos no ha querido entrar en detalles sobre la decisión del PP, la pasada legislatura, de colocar a Barberá en la Diputación Permanente --con lo que siguióincluso cuando las Cámaras se disolvieron para las elecciones del 26J--.No obstante, ha dejado claro que en ese momento no estaba imputada --investigada, en la terminología actual--, y que una vez que se produce ese paso del proceso judicial es una "". "Cuando estás investigado entras en un nuevo territorio", ha remarcado, si bien ha reconocido que una imputación judicial, como sucede en muchas ocasiones