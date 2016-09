El 50% de la población no entiende las etiquetas nutricionales y el 18% no sigue una dieta equilibrada

, según ha mostrado el estudio 'Mitos y Errores en Alimentación en la población española', realizado por la Fundación Española del Corazón (FEC).Eldel etiquetado puede ser, a juicio de los cardiólogos, uno de los, a pesar de que es uno de los principales países promotores de la dieta mediterránea.De hecho, según los resultados del estudio, en el que han participado 500 personas mayores de 40 años, mientras queEn concreto, el 25,44 % de la población entre 40 y 50 años, el 16,97 % de los que tienen entre 51 y 65 años y el 11,45 % de los mayores de 65 años reconoce que toma poco pescado azul.Un dato que contrasta con el obtenido cuando se les pregunta si conocen que el pescado azul es fuente de omega 3, ya que, a pesar de su bajo consumo, el 83 % sabe este dato, pero



Informados pero no concienciados

Asimismo, el trabajo realizado por la FEC muestra ely, por el contrario, el, si bien en esto último son las personas de entre 40 y 50 años las que más azúcares toman (17,75%), seguidos de los de entre 51 y 65 años (12,12%).No obstante, los mayores son los más cumplidores, posiblemente porque son los que más temen por su salud", ha argumentado el presidente de la FEC, Carlos Macaya.Ahora bien, el 70 % de los encuestados asegura que estaría dispuesto a incluir suplementos alimenticios como medida de prevención de salud y en casos de dieta desequilibrada. Y es que, tal y como ha recordado la coordinadora del Programa de Alimentación y Salud de la FEC y profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, María Elisa Calle,Uno de los causantes de la mala alimentación es, tal y como han reiterado los expertos, quepara la mayor parte de los ciudadanos. "Muchos no saben cómo leerlos porque no saben diferenciar los hidratos de carbono o la diferencia que hay entre las grasas totales y las saturadas", ha recalcado la doctora Calle.Estas declaraciones han sido corroboradas por el doctor Macaya quien, además, ha subrayado la necesidad de aumentar la legislación sobre los productos alimentarios y. "La población tiene que saber lo que come y para eso están las etiquetas de los alimentos, pero estas tienen que ser entendibles y actualmente no lo son. Por ello, creemos que hay que hacer un esfuerzo para inducir a la lectura de esta importante información", ha zanjado Macaya.