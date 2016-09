Rajoy dice que ya no tiene "ninguna autoridad" sobre Rita Barberá

El, ha recalcado que, desde que laha abandonado la militancia en el PP, él ya no tiene "ninguna autoridad" sobre ella.se refirió a la decisión deen la conferencia de prensa con la que cerró su participación en la cumbre europea que, sin presencia del Reino Unido, analizó el futuro de laEsta hen funciones ha comentado públicamente el hecho de que la exalcaldesa de Valencia haya dejado de pertenecer al partido pero haya decidido mantener su escaño en el Senado integrándose en el grupo mixto de la cámara., ha señalado sobre la causa de los EREson culpables o inocentes, pues son los tribunales los que "van dando pasos" hasta que haya sentencia."Serán los tribunales los que tengan que decidir sobre el caso de los ERE; los tribunales van dando pasos y al final dirán si son inocentes o culpables. Yo no voy a decirlo", han sido sus palabras.Así se ha referido a la petición que ayer cursó la Fiscalía Anticorrupción acerca de la trama de los ERE: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación al expresidente andaluz José Antonio Griñán y diez años de inhabilitación a su antecesor Manuel Chaves.Conocida la petición, sumada a lo que se va conociendo del sumario del caso Imelsa, sobre supuesta financiación ilegal del PP valenciano, Rajoy ha destacado que "la corrupción no es algo de un partido ni de una organización concreta", sino algo que "va unido a la condición humana".Ha añadido que este tipo de situaciones le pueden pasar "a cualquiera"."Lo que debemos hacer es como en los últimos tiempos: presentar leyes y actuar con contundencia con el objetivo capital de que no vuelvan a ocurrir en nuestro país" casos de corrupción como los que se han sucedido a lo largo de este semana, ha sentenciado el líder del PP.