Un muerto y 17 heridos en la explosión de un piso en Premià de Mar

dos de ellas de carácter grave, en una explosión originada por causas que se desconocen en un piso de un edificio situado en el centro de Premià de Mar (Barcelona).Uno de los heridos en la explosión se encuentra en estado crítico, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), qSegún el SEM, en total han sido 18 personas las afectadas: un fallecido, un herido que está en estado crítico, dos graves, uno menos grave y el resto con heridas leves.Los heridos más graves están hospitalizados en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona y Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona (Barcelona), mientras que el resto han sido trasladados a otros centros sanitarios, y algunos ya han sido dados de alta.El SEM ha enviado al lugar del siniestro 10 ambulancias, un helicóptero medicalizado, un mando y un equipo de psicólogos para atender tanto a las víctimas como a sus allegados.Según han informado los Bomberos de la Generalitat, la explosión se ha originado sobre las 8.24 de este domingo en el segundo piso del edificio número 194 de la Gran Vía de Lluis Companys de Premià de Mar.Un total de 16 dotaciones de los Bomberos, ocho ambulancias y un helicóptero medicalizado están en el lugar del siniestro, acordonado por la policía local y los mossos d'esquadra.con tres pisos por planta.El inmueble ha sido completamente evacuado por los bomberos.A raíz de la explosión, que según los vecinos ha sido de grandes proporciones, se ha originado un incendio que ha afectado también a otras viviendas.Según las primeras evaluaciones de los Bomberos,Los Bomberos de la Generalitat ya han extinguido el incendio y están revisando la estructura del edificio conjuntamente con técnicos municipales.Según datos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), hay una víctima mortal yAlgunas de las personas heridas de carácter leve no han sido derivadas a centros hospitalarios sino que se les ha atendido en el mismo lugar del siniestro y han sido dadas el alta in situ.También se han desplazado hasta el lugar 11 patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local, entre otros.La Dirección General de Protección Civil ha activado en nivel de prealerta el Plan de Protección Civil de Cataluña.