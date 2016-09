Rivera pide a Sánchez que "escuche a sus barones antes de llamar a los demás"

El líder de Ciudadanos,ha pedido al del PSOE, Pedro Sánchez, que "antes de llamar a los demás escuche lo que dicen sus barones" territoriales respecto a que es"La primera ronda de contactos que tendría que hacer es con sus barones, no sé yo si sacaría mayoría o no, pero antes de llamar a los demás que escuche lo que dicen sus barones", ha reclamado Rivera a Sánchez, en un desayuno informativo en el que ha dicho que mantiene una "relación cordial" con la presidenta andaluza,Tras citar expresamente a Susana Díaz, al presidente de Extremadura,y al de Aragón,, como dirigentes territoriales del PSOE que han defendido en público que es "inviable un gobierno con 85 escaños", Rivera ha aseverado que él está de acuerdo con eso y que Sánchez "lo primero que tendría que hacer es escuchar a su partido"."Creo que (los barones) se quejan de que no les coge el teléfono", ha incidido, al tiempo que ha que las "crisis internas" del PP y el PSOE son de ellos y que él no iba a", ni a opinar sobre si la dimisión de Sánchez al frente de su partido facilitaría que no hubiera terceras elecciones.Rivera, al que Sánchez no ha llamado pero al que continuamente pide en público que deje de vetarse con Podemos para desbloquear la situación política, ha argumentado que, si el secretario general del PSOE "tiene una "propuesta alternativaque una a los socialistas españoles, que la diga"."Lo que no puede ser es que parade su partido con ideas felices y con un no candidato que no se propone a sí mismo nos diga que somos los demás los que bloqueamos el país", se ha quejado.En su intervención, el presidente de Ciudadanos ha vuelto a defender que lo que tendría que hacer el PSOE es "sentase a negociar con el PP, ponerle condiciones y pedirle cosas"."Si Sánchez y el PSOE decidieran asumir quey tienen que sentarse y poner condiciones al PP, lo aplaudiríamos", ha recalcado.Rivera además se ha preguntado "qué proyecto tiene el PSOE además de que no gobierno el PP" y si Sánchez cree que "se puede gobernar España diciendo lo contrario enA ese respecto, ha invitado a los socialistas a "pensar si quieren un proyecto común para España o diecisiete proyectos de sus baronías o si su único proyecto es que no gobierno el PP".