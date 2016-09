Homs niega ante el juez del Tribunal Supremo haber desobedecido al Constitucional

El exconsejero de Presidencia de la Generalitat y diputado de PdC,ha negado al juez delante quien ha comparecido como investigado o imputado por elhaber desobedecido alrespecto a la convocatoria.El Tribunal Constitucional no concretó en ningún momento cuáles eran los ámbitos específicos de la convocatoria del 9-N a los que afectaba su suspensión, dado que emitió una resolución ambigua, amplia y genérica, de tal modo que no existió una prohibición clara a la que se opusiera Homs, ha declarado el imputado, según han informado fuentes jurídicas.como investigado por el 9-N, y ha abandonado el tribunal en un coche para dirigirse a la delegación de la Generalitat en Madrid, donde ofrecerá ahora una rueda de prensa., mientras que la defensa no ha intervenido, por lo que el único interrogatorio ha sido el del magistrado del caso,Ha comenzado su declaración con un alegato político en el cual ha manifestadoa lo cual ha respondido el fiscal diciendo que actúa bajo el imperio de la ley y sin ninguna presión política.Homs ha manifestado así mismo su protesta por el cambio de criterio de la fiscalía en relación con este asunto, dado que según su recuerdo, los fiscales catalanes no encontraron materia para querellarse hasta que se les ordenó que lo hicieran desde la Fiscalía del Estado.En este sentido, el abogado defensor de Homs,ha declarado a los medios que pedirá el sobreseimiento al haber quedado claro que su cliente no incurrió en ningún delito.El diputado ha salido de su declaración con aspecto sonriente y relajado y ha comunicado al los periodistas que haría declaraciones en el Centro Cultural Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid.Homs ha comparecido ante el Supremo en relación con la organización de la consulta soberanista en Cataluña del 9N de 2014 y en calidad de investigado por posible prevaricación, desobediencia y malversación.