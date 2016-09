Rajoy y Feijóo piden el voto por separado y el resto de aspirantes, un 25-S con "cambio real"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el candidato de su partido a presidir la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,para así llegar a más gente, mientras los aspirantes del PSdeG, En Marea, BNG y Ciudadanos han reclamado un 25S de "cambio".Para la formación naranja, que, que ha estado en Compostela, el cambio radica en que Alberto Núñez Feijóo no pueda hacer lo que "le dé la gana" y tenga a C's en la labor de fiscalización y control, pero el resto reclaman directamente derrocar al PPdeG y el final de las "políticas de derechas", con un escenario ante el cual, de producirse,Es lo que propugnan en sus mítines los aspirantes del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga; del partido instrumental En Marea, Luis Villares; y del BNG, Ana Pontón, aparte de solicitar, cada uno para sus filas, el mejor resultado. En este contexto,, donde ha efectuado múltiples llamamientos para una gran movilización del voto el próximo 25 de septiembre que permita un cambio político en Galicia.El acto, celebrado en la histórica plaza de San Martiño, ha contado con la asistencia de alrededor de trescientas personas, ante las cualescontra la desmovilización que -entiende- tratan de promover los sondeos publicados este fin de semana.Para el aspirante socialista, el mensaje de que "las elecciones ya están jugadas" es difícil de vender con un número de indecisos tan grande, y, por ello,y de lograr un resultado inesperado el domingo. El candidato de En Marea, Luis Villares, ha insistido, por su parte, en que el próximo 25, ante las urnas,que significa el PP."Sólo hay dos opciones", ha asegurado, y los ciudadanos "no se pueden quedar en casa,, ha remarcado en un mitin en Narón (A Coruña). Es el momento presente, "nada más y nada menos", que un combate en el que debe ganar la "dignidad moral y política de este país".La cabeza de cartel del BNG, Ana Pontón, ha hecho hincapié en la necesidad de que Galicia cuente con una Hacienda propia para "quitarle la llave" de su dinero al ministro en funciones, Cristóbal Montoro, y para tener "capacidad real" de fijar sus prioridades de gasto e inversión.para que las empresas que tienen aquí sus centros de producción como Citroën o Inditex tributen en Galicia y no en Madrid", ha destacado Pontón durante su intervención en el mitin que el BNG ha tenido en Pontevedra. Para, "hay que quitarle la mayoría absoluta a Feijóo", con el objeto de que Galicia pueda "pasar una página oscura".Mientras, Mariano Rajoy ha pedido que se saque con orgullo a la calle la bandera del PP y ha conminado a tener "empuje" para ganar citas electorales, puesto que sólo así en Galicia. Como los que viven en el mundo son "los seres humanos", pues lo "importante son las personas", ha esgrimido a modo de reflexión, y su partido presenta a los comicios gallegos a Alberto Núñez Feijóo, un hombre que, ha puntualizado, representa a la Galicia "moderada, templada y realista", por lo cual, "también por eso",Mariano Rajoy ha pronosticado, hasta en siete ocasiones en un mitin celebrado en los Cines Alfonsetti de Betanzos (A Coruña), una victoria contundente, pero en el tramo final de su discurso ha sido cauteloso.El candidato del PP a presidir la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha negado que, Mariano Rajoy, "sigue ayudando", es posible que su formación alcance la mayoría absoluta. Feijóo ha realizado estas declaraciones en el municipio ourensano de Xunqueira de Ambía, dondeRajoy y él se deban a un intento suyo de evitar coincidir con el máximo dirigente de su partido.