Podemos y ERC plantean que Barberá no cobre del Senado

Unidos Podemos ha defendido este martes en el Senado la posibilidad de que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberápor no acudir a las sesiones celebradas, de momento únicamente la constitución de todas las comisiones, y que se aplique así el artículo 23 del Reglamento que prevé esta posibilidad para ausencias reiteradas.La portavoz adjunta del grupo, Maribel Mora,, Santiago Vidal, para quien si Barberá sigue sin acudir al Senado, tiene que dejar de cobrar la nómina.Mora ha calificado de "escandaloso" el caso de la exalcaldesa de Valencia, que mantenga el escaño cuando todos los grupos de las Cortes Valencianas, incluido el PP, que fue el que la situó como senadora autonómica, le han pedido que dimita. Vidal, por su parte,La primera, el Pleno de la semana que viene, el día 27 de septiembre.

El PNV pide "criterio"

El Reglamento del Senado prevé que a un senador se le retire el sueldo cuando "reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa". La propuesta deal presidente del Senado y debe acordarlo la Cámara en sesión secreta.Además, el Reglamento contempla la posibilidad de que un senador sea cesado de forma temporal, una vez que se ha concedido el suplicatorio y que hay un auto de procesamiento firme contra él del Tribunal Supremo. En ese supuesto,, y según la naturaleza de los hechos imputados, la suspensión temporal en la condición de Senador", dice el Reglamento. Se podrá además acordar la privación del sueldo hasta que concluya el proceso judicial.El portavoz del PSOE, Óscar López, ha asegurado que su partido estudia esta vía y el de Ciudadanos, Xavier Alegre, ha dicho que reclamarán que se use si Barberá es finalmente procesada. Frente a todas estas vocespara tratar estos temas, que no ayudan a la política ni a los que hacemos nuestra labor". Ha asegurado que su partido no va a pedir para Barberá "nada especial que no se haya hecho en ningún caso" y que quiere para la exalcaldesa el "mismo trato" que al resto de parlamentarios."Lo que nos toca es esperar, ver si se pide el suplicatorio y a partir de ahí, darle a Rita Barberá el mismo trato de otros senadores", ha exigido.