Sáenz de Santamaría, Cifuentes y Pablo Iglesias,a la caza del voto en Galicia

El cabeza de lista del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha contado este martes con el respaldo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,mientras que el líder de Podemos, PabloSáenz de Santamaría se ha desplazado a Galicia para "echar una mano" al candidato del PP a las elecciones del 25 con el propósito de ayudarlo a que revalide su tercera mayoría absoluta consecutiva.Ha protagonizado Sáenz de Santamaría un paseo electoral por el casco viejo compostelano y ha rechazado, a preguntas de la prensa, que Génova yy esto "supone una ventaja muy importante, porque nos podemos repartir por toda Galicia".Cristina Cifuentes, por ejemplo, ha arropado a Núñez Feijóo en A Coruña y Lugo y ha abundado en la importancia del 25S para esta Comunidad y también para la gobernabilidad de España.los próximos años, pero supongo que también sabéis que lo que ocurra en Galicia va a tener una importancia que va a trascender a la propia Galicia", ha subrayado ante un auditorio "lleno hasta la bandera" en la Facultad de Veterinaria de Lugo."Probablemente -ha proseguido- de lo que ocurra en Galicia va a depender también que de una vez por todas se pueda desbloquear la situación de desgobierno,en España. Este es un motivo más para ir el domingo todos a reventar las urnas".Cifuentes se ha encontrado en el aeropuerto coruñés de Alvedro con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha estado en A Coruña y Vigo yde la formación morada, Íñigo Errejón, sobre el futuro del partido y la estrategia que debe seguir para "seducir" al electorado.Iglesias ha opinado en sus mítines que Galicia "no se merece a Feijóo ni al Partido Popular, se merece un gobierno decente"."El domingo se elige entre un presidente del PP" y, como alternativa, "no un presidente de En Marea, sino un presidente de los gallegos.y quién quiere defender los intereses de las minorías que siguen gobernando y robando a la mayor parte de la gente", ha añadido.Tras las elecciones pronostica que "habrá dudas en todos los partidos, pero hay uno en el que no", como ocurre en el conjunto del Estado,y al resto de grupos que, en Galicia, constituyen En Marea."Nosotros no tenemos ninguna duda y nadie duda de nosotros. Nadie valora como hipótesis que podamos llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Eso es un honor., ha precisado. El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha pedido, en el transcurso de un mitin en la villa pontevedresa de Marín,En la Biblioteca Pública Municipal, Leiceaga ha llamado a concentrar el voto en un PSdeG que liderará -ha asegurado- una "recuperación para las personas" y "que intentará no dejar a nadie atrás"."Las políticas del PP no prenden en el corazón de la gente", ha atestiguado el aspirante socialista, que ha invitado a los votantes a escoger, no entre la "vieja" y la "nueva" política, sino entre la "buena" y la "mala". La candidata a la Presidencia de la Xunta por el BNG, Ana Pontón,, Alberto Núñez Feijóo, de no combatir la corrupción y de machacar con el discurso del miedo.Pontón ha explicado en la Alameda de Ourense que la campaña del PP se basa en el miedo y ha parafraseado el eslogan en el que, contestando que "Galicia está Siniestro Total, que está gobernada por Resentidos que van de Diplomáticos pero que le dan Golpes Bajos al pueblo".Y la candidata de Ciudadanos a la Xunta, Cristina Losada, ha advertido a su homólogo en el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, de que el apoyo de, con nombres y apellidos de, al menos, algún cargo que han de expulsar. A las puertas de la Diputación de Ourense, Losada ha reiterado su veto a pactar con el PP si no actúa contra investigados en casos de corrupción.