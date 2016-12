Susana Díaz sostiene que "habrá primarias y habrá competición" en el PSOE

La dirigente socialista, en una entrevista en Canal Sur Radio, no ha querido, pese a los importantes apoyos que ha recibido, entre ellos del expresidente, desvelar si finalmente optará a la Secretaria General del PSOE, una decisión que ha vinculado a la apertura del proceso congresual en su partido.Díaz, que ha expresado su respeto a las decisiones que pueda tomar el ex secretario general Pedro Sánchez sobre su posible candidatura, ha comentado sobre su futuro político:Preguntada por si habrá primarias en el congreso extraordinario de los socialistas, ha asegurado que las primarias son un "logro, un avance" de los militantes, y se ha mostrado convencida de que "indudablemente habrá primarias y habrá competición", con lo que prevé que haya al menos dos candidaturas.", ha recalcado Díaz, que ha precisado que lo primero que hay que decidir es el proyecto del partido y luego quién será el "mejor entrenador" para una formación que "y está en condiciones de ganar las elecciones".A propósito del papel que esta desempeñando en el Congreso el grupo socialista, la jefa del Ejecutivo andaluz ha esgrimido que el Gobierno ya no tiene mayoría absoluta y que el PSOE está desarrollando unay ha advertido de que seguirá "utilizando todos los instrumentos parlamentarios para devolver derechos y mejorar la vida a la gente".Como ejemplos, ha citado la paralización de las reválidas, el pago de las cláusulas suelo a los ciudadanos, el impulso a las garantías de los suministros vitales, como la electricidad, y ha aseverado que el PSOE estáInterpelada por el cruce de acusaciones entre miembros de Podemos y de su partido en la manifestación contra los cortes de electricidad en los hogares, y a nosotros las soluciones y las propuestas"."Creen (por Podemos) que tienen el monopolio de la manifestación y que son la nueva política, pero no entienden del diálogo y entendimiento o no se dan cuenta de que algunos llevamos en esto tiempo defendiendo a los ciudadanos. Allá ellos, esoy de poco respeto a otros adversarios políticos", ha zanjado Díaz.