Rita Maestre sale en defensa de Errejón: "Es una parte fundamental de Podemos"

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha salido en defensa del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, quien cree que es "una parte fundamental" del partido, y ha dicho que "no tiene sentido" acusar a algunos "errejonistas" de dañar a la formación morada.



Maestre respondía así en declaraciones a La Sexta a las palabras de la jefa del gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, quien ha avisado de que algunos miembros de "la corriente de Íñigo Errejón y Tania Sánchez" han mantenido actitudes que alimentan el hostigamiento de las élites al secretario general.Por el contrario, Rita Maestre, que defendió el mismo modelo que el secretario político en la reciente consulta a los inscritos, ha hecho hincapié en que"Eso no tiene discusión", ha dicho tras mostrar su desacuerdo con la campaña en redes sociales que este fin de semana lanzaron los afines a Iglesias contra Errejón. "No se puede hostigar ni erosionar a un compañero", ha añadido además de considerar "impropio" que el secretario de Organización, Pablo Echenique, tomara parte en ella.Según Maestre, "muchos militantes de Podemos no entienden que se haya llevado a cabo esa campaña", que fue en su opinión un error y espera que no vuelvan a repetirse "cosas como esa".Maestre ha expresado también su disconformidad con la destitución de José Manuel López como portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid: "Ni por las formas ni por el contenido es correcta".Así, ha recordado que los inscritos en la Comunidad de Madrid pidieron acuerdo y pluralidad y que "la nueva dirección no lo ha asumido", y ha calificado la destitución de López como "un craso error".Ha admitido que "los debates en abierto tienen cosas negativas y positivas", pero ha defendido no "asumir las categorías del adversario". "Si Podemos ha crecido ha sido por no asumir esas etiquetas", ha concluido.