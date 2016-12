Cospedal felicita a las tropas españolas en África por su labor

"En nombre del Gobierno de España, gracias por el trabajo y el esfuerzo y por ser, dando la cara por España", ha dicho Cospedal a los 55 militares que conforman el Destacamento 'Marfil' del Ejército del Aire, que tiene su base en Dakar (Senegal).La ministra ha elogiado el trabajo que desde hace casi cuatro años realiza este contingente de militares españoles en apoyo a las misiones que operan en el Sahel contra el terrorismo.por las ganas de ayudar y de cooperar y por la gran profesionalidad y dedicación que muestran", ha subrayado.

Imagen de España

Cospedal ha destacado la "imagen de España" que los militares españoles llevan a Senegal y otros países del mundo y por ello se lo ha agradecido una vez más y les ha deseado, a pesar de lo lejos que están de casa, que pasen unasEl Destacamento 'Marfil' está compuesto porque se encargan de prestar apoyo a las operaciones que Francia y otros países desarrollan en todo el Sahel contra el terrorismo yihadista.Desde 2013, cuando se puso en marcha el destacamento, las tropas españolas han realizado más de 4.500 horas de vuelo, han transportado unas 15.000 toneladas de material y han trasladado más de 3.000 pasajeros por todo el Sahel, desde Senegal hasta Chad, en el este, y hasta Costa de Marfil, en el sur.

Como la distancia entre Madrid y Moscú Así, el radio de acción de los militares españoles en esta misión, con un máximo de ocho horas y media de vuelo en cada operación, en función de las solicitudes que se vayan recibiendo de los países a los que se presta apoyo.En muchas ocasiones, el 'Hércules' se desplaza hasta zonas del Sahel en las que las condiciones de las pistas de aterrizaje son idóneas, si bien en otras muchas partes de esta región las pistas en las que tiene que aterrizar el avión no están preparadas, por lo que la toma es más complicada.pero la amenaza contra el 'Hércules' español no es muy elevada, ya que estas organizaciones cuentan sobre todo con armas ligeras que no pueden alcanzar aviones como el que operan las tropas españolas.Por eso, los momentos más críticos para los militares, según la zona en la que estén en cada momento, son el aterrizaje y el despegue, pero, según el segundo jefe del Destacamento 'Marfil', Carlos Pérez Amador,La zona más conflictiva es la que rodea el lago Chad por ser la confluencia de cuatro países -Nigeria, Chad, Camerún y Níger- y hay una fuerte presencia del grupo terroristaEso sí, el comandante ha explicado que los acuerdos con los países con los que España colabora en esta zona incluyen facilitar la seguridad necesaria al avión español para que pueda realizar su misión.