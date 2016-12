La restricción de matrículas por contaminación no se aplicará el viernes

Todos los vehículos podrán circular el viernes y el sábado por la almendra central de Madrid, pero, al menos este viernes, no podrán aparcar en la zona SER ni superar los 70 kilómetros por hora en la carretera de circunvalación M-30, según ha anunciado la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés.



Sabanés ha explicado en rueda de prensa que, según las mediciones de dióxido de nitrógeno de la medianoche pasada,, de modo que se volverá aldel Protocolo de contaminación, que permite circular a los coches, pero no aparcar en la zona SER -salvo a los residentes- y prohíbe ir a más de 70 km/h en la M-30 y accesos a la ciudad.Las medidas a aplicar según el Protocoloen función de los niveles de medición de las distintas estaciones, de manera que este viernes es seguro que se aplicará el escenario 2.(no permite aparcar en la zona SER pero sí circular), aunque aún no se sabe si la situación mejorará, lo que permitiría suavizar las medidas en otros escenarios menos restrictivos. Respecto al, Sabanés no ha querido aventurar cuál será la situación porque dependerá de las mediciones que se hagan este jueves y viernes.Ha remarcado, no obstante, que si se volviera al escenario 3 (restricción de la circulación en el interior de la M30 del 50 % de los vehículos), se estudiaría si se pueden hacer excepciones en la aplicación de las medidas, al menos durante unas horas, al tratarse de una jornada deLa concejala ha señalado que este jueves, primer día en el que se ha restringido el tráfico a la mitad de los vehículos en el interior de la M-30 (sólo pueden circular las matrículas impares),, con una mayor, "pero asumible" afluencia de pasajeros.Inés Sabanés no ha querido ofrecer datos sobre lasque durante este jueves han puesto la Policía Municipal y los agentes de movilidad a los vehículos que han infringido las medidas del escenario 3 (las matrículas pares que hayan circulado con menos de 3 pasajeros o la superación de los 70 kilómetros por hora) porque, a su entender, esos datos desviarían la atención de lo importante, que es el cumplimiento del protocolo para garantizar la salud pública.La edil ha insistido en queen la salud de la población, y por eso ha reiterado que mientras la situación climatológica siga siendo mala es recomendable utilizar el transporte público.La directora general del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Paz Valiente, ha detallado que en las mediciones del miércoles la estación de Fernández Ladredadurante más de dos horas y la de Villaverde se quedó a un microgramo de superarlo, por lo que se ha pasado del nivel de aviso al nivel de preaviso pero por muy poco., ha advertido.Por lo pronto, este jueves se ha notado una reducción del tráfico en el centro de la ciudad comparado con otros días similares, y el transporte en autobús ha sido mucho más fluido, según Sabanés y Valiente.Valiente ha especificado que se ha calculado unacomparándolo con días equivalentes, el mismo porcentaje de reducción que se ha calculado en la M-30. Inés Sabanés ha admitido que con estas medidas "es verdad que no se resuelve" la contaminación "pero se contiene el problema".