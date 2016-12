Podemos ratifica el cese de su portavoz en Madrid y entona el "mea culpa"

Lospor un voto de diferenciadel Consejo Ciudadano del partido en la Comunidad del pasado viernes de cesar a José Manuel López como portavoz parlamentario y de nombrar decomoen este cargo.Ruiz-Huerta,que se integró en la lista del actual secretario general de Podemos en la región, Ramón Espinar, afín a Pablo Iglesias, en las primarias celebradas recientemente para renovar el Consejo Ciudadano, órgano político del partido en la región.López, por su parte,, próxima al número dos de Podemos, Íñigo Errejón. En la votación de hoy,en la Asamblea de Madrid, que finalmente está compuesta por dos diputados 'errejonistas' y cinco 'pablistas'.La destitución de López fue el desencadenante de la pelea interna de los dirigentes de Podemos, que esta mañana ha querido zanjar Pablo Iglesias con la publicación de un vídeo de ocho minutos en el que se disculpa por la guerra interna con los 'errejonistas' yEl pasado sábado, día de Nochebuena, varios dirigentes afines a Iglesias se sumaron a una campaña en Twitter en la que transmitieron al secretario político el mensajedespués de que Errejón y otros miembros de su sector aseguraran que la destitución del portavoz en la Asamblea de Madrid no era "el camino"."Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", repite una y otra vez Iglesias en su vídeo, en el que defiende que la "dignidad" de esas personas y la del proyecto político de Podemos "está por encima de cualquier posición política".Por eso, pide a los compañeros que salieron a defenderlo "con la mejor intención" y que quisieron "responder a las acusaciones de otros compañeros" que "dejen de hacerlo" y les advierte:El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha dado las gracias a Iglesias por ese vídeo y ha considerado que al partido, mientras que el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha animado a los dirigentes a seguir su ejemplo, "pedir disculpas" por los enfrentamientos y, de paso, "aplicarse el cuento" para que las disputas vividas no se repitan., el juez afín al sector errejonista, ha considerado que Iglesias ha acertado con la publicación del vídeo pero ha añadido quepor el cese de José Manuel López.Por su parte, el eurodiputado de Podemos, del sector anticapitalista, ha abogado hoy por "pedir disculpas a los inscritos y votantes" por las disputas internas de los últimos días, ya las peleas de "patio de colegio" yTras su nombramiento comode PodemosLorena Ruiz-Huerta ha mostrado tras su nombramiento su voluntad de trabajar por las diferencias existentes en el partido."Me he comprometido a estar por encima de este tipo de disputas entre familias y trabajar por la integración, por coser las heridas que queden por coser", ha asegurado.Su antecesor en el cargo, López, ha avanzado quepara trabajar por un Podemos "más plural", "más participativo" y"Mucha gente que nos votó, que confió en nosotros, no está entendiendo lo que está pasando", ha dicho en relación a las disputas internas de Podemos.Este miércoles, un grupo de seguidores de Podemos ha publicado elque puede ser firmado por las bases, en el que piden acabar con el enfrentamiento interno de cara a la celebración del congreso nacional del partido, el denominado Vistalegre II, previsto para febrero."Necesitamos volver a sonreír, a encarnar la esperanza que tanta gente de todo el planeta ha puesto en nosotros y nosotras en estas circunstancias turbias y desalentadoras", señalan.