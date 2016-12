Puigdemont: "Para proclamar la independencia bastará la mitad más uno de 'síes'"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que para proclamar la independencia de Cataluña bastaría que en el referéndum que piensa convocar en 2017 hubiera la mitad más uno de votos favorables a esta opción, "como ocurre en todos los casos en el mundo".



En una entrevista en la emisora francófona Equinox, con sede en Barcelona, y preguntado sobre cuántos votos serían necesarios para proclamar la independencia, tras la celebración de un referéndum, el presidente catalán ha asegurado:Preguntado también sobre cuál sería lapara que el resultado del referéndum fuera válido, Puigdemont ha indicado que "habrá que ver, porque hay diferentes experiencias", pero ha avisado que "no se puede privilegiar la opción de los boicoteadores sobre la opción de las personas que quieran participar".; es decir, que si hay una participación clara, un mandato claro, no habrá ninguna duda sobre su validez", ha advertido Puigdemont."Nuestra finalidad como gobernantes es ofrecer un, con la información y los datos sobre lo que se va a votar y sobre cuáles son las consecuencias del 'sí' y del 'no', y de facilitar la votación", ha agregado al respecto."Por supuesto -ha continuado-libremente participar; y si hacemos caso de lo que dicen los partidos unionistas,, y habrá una parte que hará campaña activa por el 'sí' y otra que hará campaña activa por el 'no'".Después, ha indicado, "vamos a esperar los resultados y vamos a decidir si a partir de todos esos elementos los resultados son válidos para todos, y sobre todo para la comunidad internacional, para"Y sin ninguna duda -ha agregado-, si se conoce la voluntad mayoritaria de los catalanes, nuestro deber como gobierno y como Parlamento será el deMás allá de la respuesta del Estado, Puigdemont ha insistido en que, de forma completamente transversal, incluso entre los partidarios del 'no' a la independencia, para aceptar el referéndum como un instrumento para resolver esta cuestión".