Rajoy define 2016 como "el año de la incertidumbre" pero destaca que "se han evitado males mayores"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha definido 2016 como "el año de la incertidumbre", por los sucesos inéditos y los "sobresaltos" ocurridos dentro y fuera de España en los últimos 12 meses, pero ha destacado que, tras el "largo y pernicioso periodo de interinidad y bloqueo político", finalmente se han "evitado males mayores".



ha dicho Rajoy en la conferencia de prensa convocada para hacer balance del ejercicio.De este modo, ha subrayado que España ha vivido "situacionescomo 10 meses de gobierno en funciones o una repetición electoral". Sin embargo, cree que en los últimos meses se ha conseguido "corregir la imagen y la sensación de inestabilidad gracias a los acuerdos alcanzados" para formar gobierno --en alusión al firmado con Ciudadanos-- pero también para cumplir los compromisos con Europa --la senda de déficit pactada con el PSOE--.Rajoy ha reconocido que una de las cosas que más ha sorprendido dentro y fuera de España es, y lo ha atribuido a la "fortaleza" de la recuperación y también a las reformas realizadas por su Gobierno.Es más, ha destacado su decisión de aprobar, antes de las elecciones generales de 2015, los Presupuestos para 2016 pese a las críticas que recibió. A su juicio, fue una decisión "eficaz, prudente y responsable" puesto queque ha sostenido la recuperación "en un contexto de incertidumbre política".El jefe del Ejecutivo también ha destacado las "decisiones inesperadas y sobresaltos políticos" que se han vivido fuera de España, empezando por elque ha supuesto la elección del empresariocomo presidente de Estados Unidos.Las consecuencias, ha admitido, no se verán con certeza hasta que tome posesión su administración. Rajoy también ha mencionado los, que supondrá su salida de la UE.También ha destacado que en Europa este año se han consolidadopero todas abiertamente contrarias al proyecto de integración europea". Estas fuerzas, ha dicho, "aprovechan los efectos más adversos de la crisis y buscan en el nacionalismo, en la xenofobia o en el comunismo respuestas equivocadas a retos cada vez más exigentes".

"Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años"

El jefe del Ejecutivo,, ha afirmado que Gobierno y oposición han demostrado en los últimos dos meses quey ha destacado que su voluntad es que "esta legislatura dure cuatro años" y que si se hacen "las cosas bien, será una legislatura larga y fructífera".Rajoy ha hecho esta afirmación durante su intervención en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año 2016, en la que ha garantizado que trabajará "con toda intensidad" para conseguir esa estabilidad y ha añadido que "El presidente del Gobierno ha sostenido que ha quedado demostrado quey ha considerado que esta es una oportunidad para ofrecer "un ejemplo de madurez y responsabilidad" y "pasar del bloqueo histórico a una colaboración histórica".

Cataluña

El presidente del Gobierno ha pedido a las instituciones y partidos catalanes qupara que se pueda dialogar de todo menos del referéndum, porque, ha insistido, no lo autorizará al ir contra la ley.Rajoy, como ha hecho siempre que ha tenido que manifestarse en público sobre el procesoque proviene de Cataluña, ha defendido el diálogo en todos los niveles, y así, ha subrayado que sus ministros hablan con los conseller del Govern de Cataluña y que él mismo ha hablado hace poco con el president,No ha concretado qué se han dicho en esa conversación: "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, lo haré".En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa tras ely que por ello le ha servido para hacer balance de 2016, Rajoy se ha mostrado convencido de que su voluntad de dialogar será compartida por la Generalitat, ya que"Es bueno hablar", ha reiterado, y así, ha encuadrado en esas vías de diálogo asuntos como el futuro de las pensiones, el modelo educativo o los que formarán parte de la Conferencia de Presidentes de enero, a la que Puigdemont ha dicho que no acudirá.Pero, según sus palabras,, y por ello, ha insistido en que no autorizará ni aceptará el referéndum.

"Nuestro socio preferente es Ciudadanos"

Mariano Rajoy ha afirmado quedel Gobierno porque es el partido que votó a favor en su investidura y con el que el PP firmó un acuerdo que incluíaRajoy ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en la queal ser preguntado cuál es su socio preferente a la hora de pactar, sio el"El acuerdo que ha firmado mi partido es con Ciudadanos. Por tanto es nuestro socio preferente, porque nos ha apoyado en la investidura, porque hemos firmado 150 medidas y porque, ha señalado el presidente del Gobierno.También se ha referido como socios a aquellos partidos con los que el PP fue en coalición electoral como UPN, el Partido Aragonés y el Foro Asturias.Rajoy ha dicho que también quieren, como las pensiones, la educación, el techo de gasto, los objetivos de déficit, la OTAN o el diseño europeo."Pero nuestro socio preferente porque es quien nos votó en la investidura y quiso ser socio del PP es Ciudadanos", ha insistido.