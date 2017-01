España sólo consiguió la extradición de cinco de los 45 terroristas reclamados desde 2011

El Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado desde 2011 la extradición de 45 terroristas, 18 de ellos miembros de ETA, dos relacionados con el yihadismo y los 25 restantes con el terrorismo en general. Del total de solicitudes, tan sólo se han concedido cinco, once se encuentran pendientes de resolución, 26 han sido denegadas, dos archivadas y una retirada.



Así consta en la respuesta que le ha dado el Gobierno al portavoz del PSOE en materia de Interior en el Congreso, Antonio Trevín, tras interesarse por los datos obrantes en el Ministerio de Justicia sobre extradiciones entre diciembre de 2011 y septiembre de 2016.Los 45 terroristas reseñados no recogen la totalidad de las entregas sino sólo de aquellos reclamados en virtud de solicitudes de extradición directamente gestionadas por el Ejecutivo con países donde no se aplica la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).Esta diferencia entre el procedimiento con intervención gubernativa (45) o meramente judicial (136) se establece en virtud del nuevo reglamento de extradición, en vigor desde el 1 de enero de 2004, que perseguía mejorar el cumplimiento de las resoluciones penales entre países miembros de la Unión Europea.Si se suma estas últimas extradiciones dictadas por los tribunales, el número de expedientes asciende hasta las 181 solicitudes, la mayoría de ellas de miembros de ETA. Concretamente, 89 fueron de etarras, 54 de yihadistas y las 38 restantes por otra tipología de terrorismo.Desde que Mariano Rajoy accediera a La Moncloa, han sido detenidos 206 personas vinculadas con el terrorismo yihadista en 97 operaciones policiales. Sólo en 2016 se arrestaron a 69 personas por esta amenaza, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, que contabilizó este último año once arrestos de miembros de ETA, nueve de ellos en Francia.La respuesta del Gobierno con los datos de extradiciones es una antigua reclamación de asociaciones de víctimas del terrorismo. A mediados de 2015, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) llevó a cabo una ronda de contactos con diferentes grupos parlamentarios, incluyendo entre sus preocupaciones cuál era la situación sobre la extradición de terroristas desde países donde sí se aplica las OEDE, caso de Natividad Jáuregui en Bélgica, y en los que no, como es la situación de Iñaki de Juana Chaos en Venezuela.