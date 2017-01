Cifuentes dice que el proceso de elección en el PP "es mejorable" y niega el reto a Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este martes que aunque es "muy interesante" la propuesta del PP de que los militantes tengan voz y voto en la elección de su presidente, el PP de Madrid cree que "es mejorable" y ha reiterado que no cuestiona el liderazgo de Mariano Rajoy.



En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el primero del año, Cifuentes ha dicho que tal es el objetivo de la enmienda presentada por el PP de Madrid,, y que así lo defenderán en el congreso nacional del PP previsto entre los día 10 y 12 de febrero con la intención deCifuentes, que presidirá dicho congreso, ha dicho que la elección directa del presidente del PP por parte de militancia es algo que ella ya ha planteado en muchas ocasiones y que, en esta ocasión, una vez que el PP de Madrid presente la enmienda espera que se abra unLa gobernante regional ha dicho que habrá que esperar a ver cuál es el punto de acuerdo al respecto en el congreso, y que "si no se llega a él tampoco ocurrirá nada".Pero ha advertido Cifuentes queal presidente del partido (Mariano Rajoy), "a quien -ha dicho- siempre he apoyado y apoyaré". "Quien quiera ver otra cosa es pura elucubración o ganas de enredar; mi único objetivo, y el del PP de Madrid, es el de avanzar y mejorar en un sistema que de por sí pensamos que es bueno", ha advertido Cifuentes.Por otra parte, ha asegurado que no le parece "oportuno" decir si ha hablado al respecto con Rajoy, aunque sí ha informado de que antes de que el PP madrileño presentase su enmienda, el portavoz del Gobierno regional madrileño, Ángel Garrido, habló con el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, para explicarle las razones.Aunque ha advertido que, como presidenta del congreso del PP, deseaba mantener la neutralidad, Cifuentes ha precisado que la propuesta del PP de Madrid pretendeCifuentes, que ha asegurado sentirse acompañada "por todos los compañeros del PP, por los que piensan igual que yo y los que piensan de manera diferente", ha dicho queLa presidenta ha dicho que la propuesta de la dirección nacional del PP le gusta porque "supone abrir la participación de la militancia en el proceso de dirección de órganos del partido, ySin embargo, ha precisado que la enmienda propuesta por el PP de Madrid supone una "mejora" a la del PP nacional.