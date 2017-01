Echenique respalda a Iglesias y dice que tras Vistalegre II "habrá unidad" en Podemos

El secretario general de Organización de Podemos, ha afirmado que tras la próxima cita de Vistalegre II "habrá unidad" en la formación morada y que, en cualquier caso, él apoya el trabajo del secretario general, Pablo Iglesias.



Así lo ha dicho esta tarde enantes de mantener una reunión con el secretario general dey en el seno de los círculos de Podemos.ha señalado, ante esta Asamblea, que "me gusta explicar que enI" hay diferencias.Ha subrayado que en la primera el actual secretario general, Pablo Iglesias, no quiso llegar a un acuerdo con su equipo pero que "ahora el sistema garantiza que el Consejo Ciudadano no va ser monocolor", por lo que "habrá unidad tras Vistalegre II".ha subrayado.En cuanto a su visita a Extremadura, ha señalado que forma parte de "la fase final de atarse los cordones" en el conjunto del Estado con el objetivo de consumar dos objetivos, uno "tomar el pulso a la bases de Podemos" ya que cada región tiene sus peculiaridades y el otro conocer los problemas regionales.En el caso de Extremadura ha subrayado la notable trascendencia de la despoblación, porque cada año baja el número de habitantes y por el déficit de infraestructuras como la red transportes, del ferrocarril, "que no se dan en otras comunidades autónomas"."Sobre todo se trata -ha dicho- de conocer a las bases de Podemos de primera mano y de tener un mapa de la diversidad de nuestro país"., ha continuado, su visita se inscribe en un trabajo para proponer a las bases de Podemos "una metodología, un objetivo: que su voz se escuche alta y clara en la segunda Asamblea estatal".En su opinión, la voz de los portavoces "se escucha muy alta y lejos pero las de las bases se aplasta por el ruido".Ante esto,fundamentada en propuestas a las que cada base de Podemos pueda aportar sus iniciativas.Se trata, ha añadido Echenique, que "la organización afronte" una nueva fase política que ha sido "vertiginosa" y que ahora es "más lenta".