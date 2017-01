Lamentan que se haya "filtrado" la aparición de fotos de Nadia de contenido sexual

El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha lamentado que se haya conocido públicamente la aparición de fotografías de contenido sexual de la menor Nadia en el ordenador de su padre, Fernando Blanco, y ha pedido que se deje trabajar a la justicia y que se eviten las especulaciones.



"Lamento que se haya filtrado esta información. No es positivo que se filtren informaciones que afectan a una niña menor de edad y que, además, son informaciones sobre unos hechos que están judicializados", ha declarado antes de encabezar la Junta Local de Seguridad de L'Hospitalet de Llobregat junto a la alcaldesa, Nuria Marín.Según el conseller, cuando el cuerpo de"lo protegió para que no se conociera y lo envió al juez de La Seu d'Urgell y a la fiscalía".que sólo podrían perjudicar a una persona que tenemos que proteger, que en este caso es una niña menor", ha añadido. Jané ha recordado que en otros casos, cuando hay menores involucrados, se protege su identidad y se utilizan iniciales en vez de sus nombres y apellidos, y ha lamentado que no sea así en este caso.