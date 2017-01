Patxi López ve "bien" que Sánchez quiera escuchar a la militancia del PSOE

El aspirante a secretario general del PSOE, Patxi López, ve "bien" que el anterior líder del partido, Pedro Sánchez, haya anunciado que va a recorrer distintas agrupaciones y "testar a la militancia" antes de anunciar si se enfrenta a él en las primarias porque los socialistas "tienen derecho a decidir".



"Me parece bien que Pedro quiera escuchar a la militancia y que", ha reconocido López a su llegada a la Diputación Permanente del Congreso.Preguntado si le parece bien que otros posibles candidatos como el propio Sánchez o la presidenta andaluza,, López cree que el momento de anuncio depende de cada uno en el marco de un proceso de normalidad democrática en el partido.No ha querido comentarporque él sólo va a hablar de lo que defiende él mismo para el PSOE.Sobre posibles pactos antes de las primarias, López ha insistido en que la militancia tiene "derecho a decidir" y si se producen acuerdos previos no habrá "candidatos diferentes"., ha avisado el exlendakari, que ha confirmado de que no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez desde el pasado fin de semana cuando le comunicó su candidatura a las primarias.También ha hablado sobre este mismo asunto la vicepresidenta segunda del Congreso yque ha dejado claro que no es quien para calificar la candidatura de López o de Sánchez."Puede presentarse cualquier compañero que lo estime oportuno aunque ello nos dé quebraderos de cabeza cuando", ha reconocido.Navarro tampoco ha querido adelantar si Susana Díaz dará el paso y también acudirá a las primarias del PSOE: