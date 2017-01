Patxi López: "Quiero ser secretario general y defender un proyecto"

En una entrevista concedida al periódico '20 minutos' , el exlendakari ha explicado que lo hace porque "la militancia llevaba mucho tiempo preguntándose qué estaba pasando, por qué nadie se ponía al frente.". También ha comentado que no lo hace para cerrarle el paso a nadie y que detrás de su candidatura no se encuentra la figura del exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba., hay compañeros y compañeras que pueden tener opiniones diferentes", ha respondido el exmiembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez a las acusaciones de deslealtad al exsecretario general del partido. "No sería entendible que un secretario general no aceptara lo que después del debate y la votación se haya decidido", ha manifestado el exlíder de los socialistas vascos sobre la recomendación que le hizo a Sánchez para que abandonara su acta como diputado.López ha definido su proyecto como ", integrador desde el respeto a nuestra pluralidad," y de su posible rival ha dicho que "Susana Díaz es tan buena socialista como puedo serlo yo".