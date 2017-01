La esposa de Bárcenas dice que no es "tonta" y que tiene una "confianza total" en su marido

"No soy tonta", ha dicho la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ante el tribunal de Gürtel para añadir que "jamás" pone "en cuestión" las decisiones de su marido en materia económica, y que si le daba documentos para firmar no dudaba en rubricarlos aún sin saber en qué consistían.



", ha explicado Iglesias en el juicio al ser preguntada por su abogada sobre lo que hacía cuando Bárcenas le pedía que firmara documentos, como era el caso de la compraventa de valores. La mujer del extesorero del PP ha destacado que tiene "" en su marido, que no se ha quebrantado nada en los ocho años de procedimiento judicial."Me parece ridículo que vuelva a afirmar la confianza absoluta que tengo en mi marido, es la realidad. Tengo una confianza total y absoluta", ha señalado la mujer de Bárcenas. Y ha añadido: "En estos ocho años (de la instrucción judicial) y en los periodos más difíciles, es que no tengo absolutamente ningún motivo para hacerlo"."Yo... no quiero explicar, pero en fin,, pero si mi marido me dice... y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto, documentos que requieran mi firma; él gestiona una cartera de valores mía y doy por hecho que son compraventa de acciones", ha dicho al respecto. Su letrada le ha preguntado también por una cuenta en España de la que ella ha dicho desconocer que era titular y en la que figuran ingresos de hasta 120.000 euros a su nombre, y también una declaración tributaria con su firma.En este último caso, ha dicho que se trataba de "". "", ha agregado sobre esta firma antes de insistir en que era su esposo quien hacía sus declaraciones fiscales y llevaba la gestión del patrimonio familiar. Ella sólo era consciente, ha dicho, de ser titular de una única cuenta que era la que manejaba para los gastos del día a día de la familia."Sabía que había otras cuentas, pero no sabía si estaban a mi nombre, a nombre de los dos (...) Está claro que había más cuentas pero nunca me preocupé de saber si estaban a mi nombre, a nombre de mi marido, conjunta...", ha asegurado.Ha reconocido que su marido tenía negocios en el extranjero y que en ocasiones le acompañaba en esos viajes de trabajo, pero ha dicho no saber qué hacía allí porque de esos temas no hablaba con Bárcenas. Aunque algunos de estos, la acusada ha dicho que no sabía que su marido tenía cuentas en ese país y se enteró de ello con la investigación del caso.En línea con la versión que dio Bárcenas al tribunal, ha asegurado que no era consciente de que iba con él a entidades bancarias en el país helvético porque "". Ha relatado que en esas visitas -"por cierto, cuatro, cinco o seis en treinta años"-, entraban en un edificio por un garaje, esperaba en una sala de espera a que llamaran a su marido, se quedaba esperándole allí después de la reunión y luego se iban."Nunca he consultado ninguna documentación de ningún banco ni en España ni en Suiza", ha asegurado luego. Iglesias, que sólo está respondiendo a preguntas de su abogada,como supuesta autora y cooperadora en los delitos de su marido.La Fiscalía Anticorrupción le acusa de ayudar al extesorero del PP a ocultar las comisiones ilegales que supuestamente recibió por intermediar en adjudicaciones públicas, a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades pantalla y de cuentas en Suiza.De hecho, Iglesias era titular de una cuenta en el país helvético yen su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compraventa de cuadros.