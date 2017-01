Rajoy no cree en los muros pero afirma que "no tiene sentido abrir fronteras en todo el mundo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no" cree en los muros como el que se ha comprometido a construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la frontera con México para contener la inmigración ilegal pero ha admitido que " no tiene sentido que se abran fronteras en todas partes del mundo ".

Rajoy, en una entrevista en Onda Cero, ha admitido que "(en Ceuta y Melilla) desde hace muchos años" pero ha añadido que la, ya que "no tiene sentido que se abran fronteras en todas partes del mundo" y ha recordado que "eso no existe en ningún lugar de la tierra, como es sabido".Rajoy se ha mostrado prudente a la hora de valorar la decisión de Trump y su opinión negativa sobre la inmigración: "Soy presidente del Gobierno de España, tengo que tener las mejores relaciones posibles con todos los países y". Pero, ha añadido que, en su opinión, es "capital ayudar a que se genere bienestar a los país donde vive esta gente".En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha reiterado la necesidad dey ha añadido que, "por fortuna, eso es lo que se empieza a hacer en los últimos años, una política de inmigración que es correcta". En esta dirección, ha recordadofirmados por la UE con países comopara "intentar mejorar su nivel de vida, preservar derechos humanos, crear escuelas", porque "en la medida en que la gente pueda vivir en sus países se resolverá un problema que es de todo el mundo, no solo de Estados Unidos o de Europa".Rajoy ha defendido lay ha ensalzado el esfuerzo realizado para la integración de los inmigrantes. "Creo que somos modelos en eso, más del 10 por ciento de las personas que están en la EPA son extranjeros, ha habido un proceso de integración muy importante y la sociedad española ha estado muy fina, muy hábil e inteligente, también lo han sido los inmigrantes que han trabajado, algunos han cometido delitos pero, como han podido cometer los nacionales,