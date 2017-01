Monedero afea el papel de Errejón: "Yo no me presento, pero debilito al secretario"

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero , ha pedido al secretario político Íñigo Errejón que , en aras a la claridad , se presente a la Secretaría General , y se eviten así estrategias como "yo no me presento", pero "debilito al secretario" y "me quedo ahí esperando a que llegue mi turno".

"La gente está esperando que hablemos con claridad, que no hagamos como los viejos partidos", ha afirmado.

Monedero, quien ha presentado en Zaragoza el Plan 2020: Ganar al PP y gobernar España de la iniciativa 'Podemos para Todas' en la que participa Pablo Iglesias, considera que es el momento de que la formación debata "fuerte" después de tres años intensos y se ha mostrado convencido de que tras la celebración del congreso de Vistalegre II se apaciguarán las tensiones internas.

En este sentido, ha comentado que el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, candidato a la reelección, ha hablado con "mucha claridad" y ha defendido un proyecto expresado en unos documentos políticos, por lo que ha pedido a Íñigo Errejón que haga lo mismo y se presente a la secretaría general "en aras a esa clarificación".

"Lo que tendría que hacer Errejon es presentarse a la secretaría general", ha indicado Monedero, quien ha señalado que los documentos defendidos por Tania Sánchez e Íñigo Errejon buscan un reforzamiento de la secretaría política y un debilitamiento de la secretaría general.

"Es decir, que lo que plantean es que yo no me presento a la secretaría general, pero debilito al secretario general y me quedo ahí esperando para cuando llegue mi turno", ha dicho Monedero, para pedir a continuación una vez más a Errejon que se presente, porque la "gente está esperando que hablemos con claridad, que no hagamos como los viejos partidos".