Aguirre dice que no conoce a Correa y que López Viejo no era una persona de su "confianza"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid , Esperanza Aguirre , ha destacado que no conoce ni ha hablado jamás con el líder de la trama Gürtel Francisco Correa , y que no sabía que los actos a los que asistió cuando era presidenta de la región los organizaba el acusado.

Aguirre ha declarado como testigo en el juicio de Gürtel, un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que designó como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid cuando en 2012 decidió dejar el cargo y dar "un paso atrás".

"No sabía quién era Correa ni mucho menos si tenia empresas. Jamás he hablado con él", ha dicho la expresidenta de la región cuando la fiscal le ha preguntado si conocía al cabecilla de la Gürtel, quien organizó diversos actos para el PP regional y nacional.

Pero en su declaración se ha desmarcado en varias ocasiones de la organización de los eventos a los que acudía por "razones políticas y de oportunidad" cuando ocupaba la presidencia de la Comunidad de Madrid (2003-2012).

"No me ocupaba de la logística", ha señalado Aguirre, quien ha destacado que "no dio instrucciones de si se contrataba o no con esas empresas", en alusión a las compañías que estaban bajo el control de Correa, aunque ha aclarado que a nivel nacional lo desconoce.

Y ha apostillado: "No tenía competencia en contratación, no era mi función".

Ha explicado que los actos siempre los elegía ella tras la criba que realizaba el gabinete técnico de la Comunidad que previamente recibía las propuestas de las distintas consejerías.

Aguirre también ha sido preguntada sobre qué hacía con los regalos que recibía como presidenta en referencia a posibles dádivas de las empresas de Correa.

"Con los regalos lo tengo claro. Cuando son de valor los devuelvo, cuando son propagandas, libros o chocolates se lo quedan el gabinete o la secretaria", ha aclarado.

Sobre López Viejo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado, además, ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo no era una persona de su "confianza", sino alguien que tenía experiencia en la organización de actos del PP.

Así lo ha dicho Esperanza Aguirre a preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, durante su comparecencia como testigo en la vista oral, en la que ha destacado que ella no se ocupaba "en absoluto" de organizar la parte logística de los actos en los que participaba en calidad de presidenta regional.

"No me he ocupado nunca, ni creo que se haya ocupado nunca ni un presidente autonómico, ni ministros, ni alcaldes", ha dicho la dirigente popular que ha insistido en varias ocasiones en que el gabinete técnico de Presidencia recibía las propuestas de diversas consejerías y era ella en última instancia la que decidía si acudía a los actos propuestos por razones "políticas y de oportunidad".

Preguntada por la colaboración "activa" de López Viejo como director adjunto en la campaña electoral de octubre de 2003 (tal y como él destacó durante su declaración) Aguirre ha dicho que no lo puede confirmar. "¿Colaboró de forma activa?", ha cuestionado la fiscal, a lo que la exmandataria ha contestado: "No le puedo decir".

"López Viejo no era una persona de mi confianza, pero era una persona que era conocida por como organizaba los actos, eso sí", ha subrayado. Asimismo, ha apuntado que Juan Carlos Vera fue su director de esa campaña electoral y que fue ella misma quien le designó.

"No tenía ninguna competencia en contratación"

En su declaración ha enumerado una serie de actos en los que participó durante sus años en la presidencia de la Comunidad de Madrid ya que "tenía un programa electoral muy ambicioso". "Inaugurábamos un colegio nuevo cada semana en los nueve años que estuve en la presidencia", ha explicado Aguirre que ha sido interrumpida por el presidente del tribunal Ángel Hurtado en varias ocasiones mientras ofrecía detalles sobre los eventos a los que acudió.

Sobre la logística ha precisado que, aunque no tenía "ninguna competencia en contratación", en una ocasión trasladó su queja a la directora de prensa de su gabinete porque escuchó su propia voz con interferencias y se preguntó "cómo podían tener un sonido tan malo".

Al igual que hizo en su primera declaración como testigo en 2013, Aguirre ha precisado que López Viejo se encargaba de la contratación de las empresas y que este no le dijo la verdad sobre el asunto ya que le comentó que no se contrataba más con Easy Concept, sociedad de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

La actual portavoz popular en el consistorio madrileño se ha pronunciado así al ser preguntada por el artículo 'Las amistades peligrosas de Alejandro Agag' aparecido en una publicación en 2005 en el que se apuntaba a la existencia de una trama dentro del partido con empresarios que se beneficiaban de adjudicaciones en la Comunidad de Madrid. "No me dijo que todas esas empresas eran del mismo dueño; me quedé tranquila porque me comentó que ya no se contrataba a ninguna", ha dicho en referencia a las sociedades de Correa.