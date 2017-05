Iglesias pide al PSOE un encuentro para "convencerles" sobre la moción de censura

"Soy consciente de que no compartís nuestro criterio", señala en esta misiva dirigida a Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, en la que subraya que "no se trata únicamente de que los casos de corrupción del Partido Popular no hayan cesado de crecer", sino "del uso partidista" de instituciones para "proteger a personas investigadas" y "poner trabas" a esas investigaciones.

Ante lo que considera "un ataque directo a la separación de poderes y, en definitiva, al Estado de derecho", además de "una amenaza a la seguridad de España y de sus ciudadanos", Iglesias insiste en la "obligación ética" de poner en marcha una moción de censura.

En ese sentido, recuerda al PSOE que dos años atrás Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces dirigente del partido, "sugirió la posibilidad de presentar una moción de censura", pero que, a diferencia de entonces, el Partido Popular no cuenta hoy con mayoría absoluta, "ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos".